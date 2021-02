Prepad akcií Hyundai a Kia: Automobilky tvrdia, že nerokujú s Apple o vývoji automobilu

Zdroj: CNBC;TASR

Foto: TASR/AP

Juhokórejské automobilky Hyundai Motor a Kia Motors v pondelok oznámili, že s Apple nerokujú o vývoji autonómneho vozidla. Akcie spoločnosti Hyundai Motor v pondelok v Južnej Kórei poklesli o 4,41 %, zatiaľ čo akcie Kia Motors sa prepadli o 12 %. Výrazne poklesli aj ďalšie pridružené spoločnosti, napríklad Hyundai Wia, Hyundai Mobis a Hyundai Glovis.

Pôvodne Hyundai Motor minulý mesiac uviedol, že sú rokovania s Apple v počiatočnej fáze, neskôr však toto vyhlásenie prehodnotil. To viedlo v tom čase k nárastu ceny akcií Hyundai a jej pridružených spoločností, vrátane Kia Motors. Tento mesiac televízia CNBC uviedla, že Apple je už blízko k dokončeniu dohody so spoločnosťou Hyundai-Kia na výrobu autonómneho elektrického vozidla značky Apple v montážnom závode Kia vo West Point v štáte Georgia. Zdroje pre CNBC však uviedli, že zatiaľ nedošlo k nijakej dohode a že Apple sa môže nakoniec rozhodnúť pre partnerstvo s inou automobilkou.

Retailoví investori nakúpili akcie Hyundai Motor a Kia v hodnote zhruba 915,7 miliárd kórejských wonov (817 miliónov dolárov) a 798,8 miliárd wonov (zhruba 713 miliónov dolárov), na základe špekulácií z 8. januára o možnej spolupráci s Apple, tvrdí Sung Yop Chung, analytik Daiwa Capital Markets. „Po negatívnej atmosfére Hyundai Motor a Kia poukazujú na to, že s Apple v súčasnosti neexistuje spolupráca v oblasti elektromobilov, čo v najhoršom prípade znamená, že akcie Kia môžu korigovať až 31 %,“ uviedol pre CNBC.







Spoločnosť Apple je známa tým, že kladie veľký dôraz na utajenie, ale správy o možnej spolupráci s Hyundai stále unikali prostredníctvom miestnej a medzinárodnej tlače, uviedol Chung. „Myslím si, že v Apple z toho pravdepodobne neboli nadšení. Z pohľadu spoločnosti Hyundai a Kia, mohlo dôjsť k miernemu konfliktu záujmov. V skutočnosti sa nechcú stať subdodávateľom spoločnosti Apple, myslím si, že by chceli skôr niečo získať zo silných schopností Applu v oblasti softvéru."

Chung vysvetlil, že je stále možné, aby obe strany dohodu neskôr prehodnotili, pretože Hyundai uviedol vo svojich regulačných správach, že rokoval s viacerými spoločnosťami. „Nehovoril by som, že to je koniec, povedal by som, že je to dočasné pozastavenie, pokiaľ ide o rokovania medzi týmito dvoma skupinami," uviedol.

Špekulácie o vstupe spoločnosti Apple do automobilového priemyslu sa šíria už niekoľko rokov, ale nič konkrétne sa zatiaľ neuskutočnilo. Niektorí analytici z Wall Street vidia v automobilovom priemysle nový trh, na ktorom by sa Apple uplatnil, iní však varujú pred výrobou automobilov pod značkou Apple, pretože by to mohlo znamenať veľké investície a nízke marže.



V uplynulých rokoch vzrástol záujem spotrebiteľov o ekologické vozidlá, pričom americký výrobca elektromobilov Tesla sa do veľkej miery ujal vedenia v tomto odvetví.

Projekt spoločnosti Apple Titan sa venuje technológii autonómneho riadenia, ale o koncerne je známe, že informácie o svojich projektoch tají. Hyundai, najväčší juhokórejský výrobca automobilov, už uviedol na trh plne elektrické autá vrátane modelov Ioniq a Kona Electric, pretože sa snaží získať podiel na tomto rýchlo rastúcom trhu. Apple však nikdy nepriznal rozhovory s Hyundai, a to aj napriek niekoľkým správam, ktoré tvrdili, že boli blízko k dohode.