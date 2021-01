Nemci uprednostňujú produkty vyrobené za udržateľných a férových podmienok

dnes 15:01 -

Nemci čoraz častejšie vyhľadávajú produkty vyrobené za ekologicky udržateľných a spravodlivých podmienok. Ukázal to nový prieskum medzi spotrebiteľmi v najväčšej európskej ekonomike.

Približne 70 % respondentov v ankete elektronického obchodu Otto Group so sídlom v Hamburgu uviedlo, že pri rozhodovaní o kúpe produktu berú do úvahy aj etické hľadisko. To je o 6 percentuálnych bodov viac ako v roku 2013.

Pätina respondentov vyhlásila tiež, že od vypuknutia krízy spojenej s pandémiou nového koronavírusu viac nakupuje „vedome“.

Prieskum ďalej odhalil, že 68 % opýtaných by bojkotovalo firmy, ktoré sa správajú neférovo k svojim zamestnancom a 63 % je ochotných znášať dodatočné náklady na výrobky neutrálne z hľadiska klímy.

Na prieskume najväčšieho nemeckého elektronického obchodu sa zúčastnilo 1149 ľudí vo veku od 14 do 70 rokov.

„Výsledky ukazujú, že etická spotreba dorazila do hlavného nákupného prúdu,“ uviedol pre agentúru DPA výkonný riaditeľ skupiny Otto Alexander Birken. „Spoločnosti musia prevziať väčšiu zodpovednosť,“ dodal.