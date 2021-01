Britská ekonomika klesla v novembri prvýkrát od apríla

dnes 9:46 -

Ekonomika Británie klesla v novembri oproti októbru o 2,6 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters však očakávali pokles až o 5,7 %.

Aj v medziročnom porovnaní je novembrový pokles britskej ekonomiky miernejší, než sa predpokladalo. Dosiahol 8,9 %, pričom ekonómovia počítali s poklesom o 12,1 %. V porovnaní s predkrízovým obdobím vo februári je hrubý domáci produkt (HDP) Británie zhruba o 8,5 % nižší.

Britská centrálna banka Bank of England odhaduje, že v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenala ekonomika pokles zhruba o 1 %. Vzhľadom na nový lockdown na začiatku tohto roka však Británii hrozí ďalšia recesia. Očakáva sa, že ekonomika zaznamená pokles aj v 1. kvartáli, čo by znamenalo technickú recesiu, ktorá je definovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.

Bank of England rozšírila v novembri svoj program nákupu dlhopisov na takmer 900 miliárd libier (1,01 bilióna eur). V súvislosti s tým guvernér BoE Andrew Bailey uviedol, že zatiaľ je skoro hovoriť, či budú potrebné ďalšie stimuly.