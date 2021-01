Súčasný lockdown nemá na ekonomiku dramatický vplyv

dnes 15:01 -

Nemecká vláda odhaduje, že ekonomika by tento rok mala vzrásť o 4,4 % po predpokladanom minuloročnom poklese o 5,5 %. Podľa niektorých prognostikov je však oficiálny odhad príliš optimistický, najmä vzhľadom na to, že krajina je opätovne v lockdowne.

Napríklad, nemecký ekonomický inštitút Ifo minulý mesiac zhoršil svoj odhad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky na 4,2 %. Pôvodne očakával, že hrubý domáci produkt vzrastie o 5,1 %.

V júni minulého roka nemecká vláda oznámila balík na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu v objeme 130 miliárd eur a tento rok počíta s dlhom v hodnote zhruba 180 miliárd eur. To je približne dvojnásobok pôvodného plánu. Parlament preto už v priebehu roka 2020 pozastavil platnosť dlhovej brzdy.