Rozpočet vo výške 5.794.114 eur schválilo mesto na poslednú chvíľu

Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) Novej Bane schválili 29. decembra rozpočet mesta na rok 2021 vo výške 5.794.114 eur. Mesto sa tak na poslednú chvíľu vyhlo rozpočtovému provizóriu. Ako pre TASR potvrdil primátor mesta Branislav Jaďuď, dôvodom bol výskyt ochorenia COVID-19 u zamestnancov mestského úradu (MÚ).

„Rozpočet sme schválili v predposledný pracovný deň v roku. Vyplynulo to z ochorenia COVID-19 u dvoch kolegýň na finančnom oddelení. Pre ich absenciu sme nevedeli dať finančnej komisii dostatočne včas potrebné podklady, preto sme pôvodný termín schvaľovania rozpočtu posunuli na koniec decembra,“ vysvetlil Jaďuď.

Ako primátor prezradil, finálny rozpočet súhlasí s očakávaním mesta. „Máme disponibilné zdroje na úrovni pod 500.000 eur, ktoré dáme do rozvoja mesta," uviedol a dodal, že niekoľko ďalších investícií bude hradených z rezervného fondu, keďže mesto v roku 2020 neuskutočnilo niektoré investičné akcie.

V roku 2021 sa samospráva plánuje v rámci investícií zamerať najmä na miestnu infraštruktúru. Vybudovať chce parkovisko s cieľom dovozu detí do základnej školy (ZŠ), či nové parkovacie plochy na Štúrovej ulici. Opraviť plánuje mosty aj chodník pri ZŠ i chodník na ulici Dodekova. Investovať chce aj do obnovy budovy na Zvoničke, na opravu múru cintorína aj do dokončenia oplotenia Radničného parku, kde okrem toho obnoví aj fontánu.

V rámci rezervných prostriedkov chce mesto financie použiť na vybudovanie ferraty na Havranej a Červenej skale, nakúpiť plánuje aj techniku na zimnú údržbu chodníkov. V prípade schválenia žiadostí o dotácie mesto počíta s 5-percentnou spoluúčasťou na financovanie projektov kanalizácie a Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.