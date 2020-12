Analýza: Ako koronakríza ovplyvní predvianočnú nákupnú sezónu

Zdroj: Poštová banka

Foto: SITA/AP

dnes 9:57 -

Za celý minulý rok dosiahli tržby našich maloobchodníkov viac ako 22 mld. EUR. Pri prepočte na jedného obyvateľa to vychádza tak, že každý z nás nechal vlani v obchodoch približne 4 100 EUR. Až 41 % z týchto peňazí sme nechali v supermarketoch či hypermarketoch. Za nimi nasledujú obchody s ostatným tovarom, ako sú predajne s oblečením, drogériou, šperkmi, či lekárne, kde smerovala pätina našich výdavkov. No a zhruba desatinu z našich minutých peňazí sme nechali pri tankovaní na benzínkach, desatinu sme minuli za tovar do domácnosti a rovnako desatina smerovala do e-shopov.





Ktoré obchody zarábajú najviac práve pred Vianocami?

Najúspešnejším obdobím z pohľadu maloobchodníkov je zvyčajne posledný kvartál roka. A najúspešnejším mesiacom v roku zvykne bývať december, počas ktorého sú tržby väčšiny obchodníkov vyššie ako po zvyšok roka. Hlavným dôvodom sú samozrejme vianočné sviatky, pred ktorými vrcholí nakupovanie potravín na štedrovečerný stôl a darčekov pod stromček. Posledný kvartál roka sa preto na celoročných tržbách maloobchodníkov podieľal vlani až 27 %-ami.

Nadpriemerné tržby počas posledného štvrťroka vlani zaznamenali všetky oblasti maloobchodu s výnimkou čerpacích staníc. Tie zaznamenávajú najvyššie tržby na jar a v lete, kedy vrcholí motoristická sezóna. Najciteľnejší nárast tržieb v závere roka sa prejavil u predajcov hračiek, športových potrieb a pod., ktorí v záverečnom štvrťroku zarobili až 31 % svojich celkových tržieb. Rovnaká je situácia aj v obchodoch s IKT, teda v obchodoch s elektronikou, počítačmi a telefónmi, kde na posledný kvartál taktiež pripadá až 30 % celoročných tržieb. Výraznejšie však v záverečných mesiacoch roka rástli aj tržby v obchodoch so zariadením do domácnosti, v obchodoch s oblečením, kozmetikou či šperkmi a taktiež aj tržby v supermarketoch. Záver roka prináša radosť aj internetovým predajcom. Práve e-shopy sú v súčasnosti rýchlo sa rozrastajúcich odvetvím a čoraz viac Slovákov prichádza „na chuť“ online nakupovaniu. Okrem toho, súčasná pandemická situácia ešte viac podporuje nakupovanie cez internet, nakoľko je bezpečnejšie než fyzická návšteva obchodov.

Ako sa vyvíjali tržby našich maloobchodníkov počas tohto roka?

Počas jarných mesiacov zrazila tržby obchodníkov smerom nadol prvá vlna pandémie. Tá sa najciteľnejšie dotkla aprílových tržieb, ktoré medziročne klesli až o viac než -14 %. Do zelených čísiel sa maloobchod opäť prehupol až v júli, kedy zaznamenal ale len mierny medziročný rast tržieb o 1,5 %. Odvtedy ale už naši maloobchodníci vykazujú rast tržieb, teda vyššie tržby ako pred rokom. Dokonca môžeme povedať, že v októbri obchodníci ešte druhú vlnu pandémie takpovediac nepocítili. Neplatí to ale rovnako pre všetky oblasti maloobchodu. Reštaurácie či hotely príliš veľa dôvodov na radosť nemajú. Rovnako ani oblasť cestovného ruchu, kultúry, zábavy či rekreácie. Naopak, darí sa hlavne supermarketom a e-shopom.





Ako ovplyvní tohtoročnú predvianočnú sezónu koronakríza?

Rastúce tržby pred Vianocami súvisia s „nákupným ošiaľom“, ktorý je už akousi „tradíciou“ pred vianočnými sviatkami. Predvianočné nákupy sú v súčasnosti ešte viac podporované rôznymi akciami typu Black Friday, ktoré si aj u nás v posledných rokoch získali obrovský záujem. Pred sviatkami vrcholí nielen nakupovanie darčekov, ale vo väčšom množstve kupujeme aj potraviny kvôli stretnutiam s rodinou a priateľmi. Tohtoročná sezóna bude ale jednoznačne iná než po minulé roky, kvôli pandémii totiž budeme musieť zmeniť mnohé naše zvyky a tradície. Párty s priateľmi si tento rok budeme musieť odoprieť a veľké rodinné stretnutia zrejme obmedzíme na pár najbližších príbuzných. Nie je preto vylúčené, že sa to odzrkadlí aj na menších nákupoch potravín a darčekov. Okrem toho, ekonomická situácia tiež nie je taká priaznivá ako po minulé roky. Tí, ktorí kvôli kríze prišli o prácu, sa budú musieť tieto Vianoce uskromniť. Šetrnejšie sa však budú správať aj ďalší Slováci, hlavne tí, u ktorých pretrvávajú obavy zo straty zamestnania či príjmu. Tento rok teda zrejme minieme menej na darčeky aj potraviny.

Bude teda tohtoročný záver roka pre obchodníkov úspešný?

Hoci pre mnohých maloobchodníkov býva posledný kvartál roka tým najúspešnejším, nemusí pre nich automaticky znamenať aj vyššie tržby ako pred rokom. Očakávame, že aj tohtoročné Vianoce budú pre našich obchodníkov úspešným obdobím roka a tržby im v porovnaní s predchádzajúcimi kvartálmi porastú. Ľudia budú ale zrejme viac šetriť ako v minulých rokoch, a preto je možné, že obchodníci dosiahnu nižšie tržby ako vlani.

Autorkou je Jana Glasová, analytička Poštovej Banky.