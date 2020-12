Technológie a investovanie: Priznať, že nič neviete, je nesmierne ťažké

Zdroj: theirrelevantinvestor;AWOCS

Noví investori sú dnes oveľa informovanejší ako tomu bolo v predchádzajúcich generáciách. Vďaka YouTubu, Twitteru a podobným službám už majú na dosah ruky omnoho viac informácií, než by si dokázali predstaviť. Ale sú schopní tieto vedomosti aj uplatniť? Napríklad na poli investovania?



Dnes existuje celý rad aplikácií, v ktorých si môžete založiť brokerský účet bez toho, aby ste boli limitovaný neakceptovateľnou výškou investície. Ešte pred piatimi rokmi ste museli mať 600 dolárov na kúpu jednej akcie Amazonu a ak ste tých 600 dolárov mali, museli ste za nákup zaplatiť 8 dolárov, čo je viac ako 1 % z vašej kúpnej ceny. Vďaka čiastkovým akciám a nulovým províziám teraz potrebujete len pár dolárov na to, aby ste si kúpili kúsok niektorej firmy. Ale ak si netrúfate na výber jednotlivých titulov, môžete si tiež kúpiť ETF bez minimálnych a bez transakčných poplatkov. Pre nových investorov je to obrovská výhra.

Benjamin Franklin raz povedal: „Peniaze zarábajú peniaze. A peniaze, ktoré zarobili peniaze, zarobia peniaze.“ Toto je dokonalý spôsob, ako opísať zložený úrok. Čas hrá vo váš prospech pri zloženom úročení, čím skôr začnete, tým lepšie. To, že sa snehová guľa spustí z kopca včas a začne sa nabaľovať, je pre mladých investorov veľké plus.



Skúsenosti sa musia získať, nedajú sa odpozorovať na akciovom trhu. Nemôžete si prečítať, aké to je, prísť o 50 % svojich peňazí. Jediným spôsobom, ako sa naučiť plávať, je skočiť do vody a vďaka čiastkovým akciám a nulovým províziám to skúšať. To je pre začínajúcich investorov veľké plus.

Na druhej strane potenciálnych výhod nájdeme pri voľnom obchodovaní aj množstvo negatív. Obchodovanie cez internet sa môže javiť ako kasíno. V kasíne hazardujete. V kasíne platí, že čím dlhšie hráte, tým je pravdepodobnejšie, že prehráte. Na akciovom trhu by to malo byť naopak. Čím dlhšie hráte, tým je menšia pravdepodobnosť prehry. To však samozrejme závisí od toho, akú hru hráte. A v tom je problém.

Kasínová povaha investovania cez on-line aplikácie je v skutočnosti dobrá vec. Ak prehrávate dostatočne dlho, nakoniec s hazardom nadobro skončíte. Dalo by sa predpokladať, že vďaka prístupu k informáciám sa mladí investori včas dozvedia, ako funguje trh a že pokúšať sa ho poraziť je celkom zbytočné. Ale nie je to celkom tak.







Vaše prvé skúsenosti na trhu formujú, akým typom investora sa stanete. Ak vás roky formovania naučili, že trh je obrovské kasíno, potom by mohlo byť ťažké neskôr tento názor vyvrátiť. Možno sú mladší investori lepšie informovaní, o čom niet pochýb, ale to, či sú pre nich tieto informácie aj užitočné, už tak jednoznačné nie je. Mať mierne znalosti o akciovom trhu je totiž horšie ako nevedieť o ňom vôbec nič. Mladým, sebavedomým investorom sa stávajú hrozné veci. Len sa toho ešte našťastie nedožili, pretože súčasný býčí trend odmeňuje riskovanie a maskuje neuvážené správanie. A čím dlhšie bude býčí trh pokračovať, tým bude viac bude toto drzé sebavedomé správanie viac zakorenené.



Je dobré, že sú cez technológie sprístupnil trh aj pre širšie masy z radov drobných investorov? Nie je to dobré ani zlé. Niektoré aspekty sú skvelé, iné zas až tak nie. Niektorí zájdu príliš ďaleko a osvoja si tie nesprávne lekcie, vezmú tie nepravdivé ponaučenia. Málo vecí je buď dobrých, alebo zlých. Ako píše Ben Carlson na svojom blogu A Wealth of Common Sense, internet poskytol každému takú platformu, akú si kto želá. Mnoho ľudí skončí nadmerným zdieľaním všetkého nielen o sebe, ale finančný priemysel z tejto explózie informácií určite profituje.

Úspešný investor, bez ohľadu na akej platforme to skúša, má spravidla tri fázy rastu:

Fáza 1. Všetko viem (keď začína)

Fáza 2. Neviem nič (po tom, čo sa dozvie niečo o trhoch)

Fáza 3. Viem, čo neviem (potom, čo si uvedomí, aké náročné trhy sú)

Posledná etapa je pre mnohých ľudí vo svete financií zložitá. Kto dokáže pripustiť, že ani vládcovia vesmíru nevedia, čo sa bude diať na trhoch? Časom príde pokora a akceptovanie, že mýliť sa je súčasťou procesu. Každý investor sa drží nejakej prognózy a podľa toho upravuje svoje portfólio. Ak sa však neustále spolieha na svoju schopnosť odhadnúť, čo sa stane, nakoniec bude vážne sklamaný. Vôbec, spoliehať sa na niekoho, kto dokáže predpovedať budúcnosť, je najrýchlejší spôsob, ako vytvoriť nesúlad medzi očakávaniami a realitou. Preto je tým najdôležitejším slovom v oblasti financií slovíčko „neviem“, trhy vás ponížia bez potrebného uvedomenia si seba samého, bez toho, aby ste rozpoznali svoje vlastné nedostatky. Ak sa vám teda na platformách internetového prístupu na trh zdá, že ste úspešní, zvážte, či to nie je len náhoda, súčasť trendu, alebo či to nie je tým, že vám v kasíne práve ide karta.