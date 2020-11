Nákupy počas Black Friday na kreditku, či povolené prečerpanie

Zdroj: Swiss Life Select

Foto: getty images

dnes 11:30 -

Čím viac nakupujete, tým viac šetríte. Aj takto by sa dal charakterizovať nákupný sviatok Black Friday. Zľavneným ponukám sa dá len ťažko odolať, nehovoriac o tom, že Vianoce klopú na dvere. „Toto je ten správny čas, kedy môžete využiť flexibilné riešenia a siahnuť po kreditnej karte či povolenom prečerpaní,“ radí Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select. „Ale použite ich iba v prípade, ak ste si vedomí, že peniaze budete vedieť v dohľadnom čase vrátiť, ak napríklad v najbližšej výplate dostanete vianočnú odmenu alebo 13. plat,“ dodáva Zuzana Šimonová.

Pri nákupe priamo u obchodníka alebo v e-shope použite kreditnú kartu. Ak ste požiadali o hypotéku, banka vám ju už pravdepodobne odporúčala aj s jej prípadnými benefitmi. Stále častejšie ju totiž banky ponúkajú ako určitú formu odmeny klientovi za vernosť. Požiadať o kreditnú kartu môžete kedykoľvek, vyberte si tú banku, ktorá vám vyhovuje najviac, keďže kreditná karta nie je viazaná na bežný účet a ani na iný bankový produkt. Potom ju už stačí iba aktivovať a používať ju môžete okamžite. Nemali by ste si ju však zamieňať s platobnou kartou, s ktorou sa dostanete k vlastným peniazom na bežnom účte. „Kreditka je platobná karta, ktorá vám umožní čerpať bankou schválený úverový limit, pričom maximálna výška čerpanej sumy je ohraničená denným limitom. Finančné prostriedky z nej však budete musieť banke vrátiť. Môžete sa rozhodnúť, či jednorazovo vyplatíte celú výšku požičanej sumy, alebo jej časť. Upozorňujem však, že bankou stanovená minimálna splátka je povinná, v opačnom prípade skĺznete so splácaním do omeškania, čo má za následok negatívny záznam v úverovom registri,“ hovorí Zuzana Šimonová.

Bezúročne len na určitý čas

Bezúročne si môžete požičať peniaze na 40 až 55 dní, v závislosti od banky, ktorá vám kartu poskytla. „V prípade, ak nestihnete vrátiť požičanú sumu v čase bezúročného obdobia, ste povinní zaplatiť v stanovenom termíne minimálnu čiastku. Za ostatné požičané peniaze zaplatíte úrok, ktorý sa v bankách pohybuje v rozmedzí od 16,9 až 21 % p.a. Splácate ich potom podľa svojich možností, zároveň aspoň v minimálnej výške splátky,“ uvádza úverová analytička Swiss Life Select. Ak z rôznych dôvodov nie ste schopní úver vôbec splácať, komunikujte s bankou. Predídete tak sankčným úrokom, ktoré by váš dlh zbytočne navýšili. Pri opakovanom omeškaní so splátkou, banka môže kreditnú kartu zablokovať. Ak vyčerpané finančné prostriedky vrátite v čase bezúročného obdobia, môže vás banka odmeniť napríklad tým, že vám vráti poplatok za vedenie kartového účtu, ktorého výška sa pohybuje od 2,50 eura mesačne.







S kreditnou kartou môžete získať aj účet zadarmo. Za pravidelné používanie kreditky tiež môžete získať zľavy na nákupy. Ďalšou výhodou karty je jej opakované čerpanie, to znamená, že keď uhradíte požičanú čiastku, tak máte peniaze opakovane k dispozícii vo výške úverového limitu. Alebo vám banka môže ľahšie schváliť hypotéku či spotrebný úver. Ku kreditnej karte máte možnosť zvoliť si cestovné poistenie ako doplnkovú službu. Môže sa vám hodiť napríklad v čase, keď vycestujete iba za nákupmi k našim susedom.

Hotovosť a kreditka nejdú dohromady

Najväčším úskalím kreditnej karty je výber hotovosti. „Nevyberajte z kreditky peniaze z bankomatu. Za tento úkon si banky účtujú poplatok približne 1 % z vyberanej čiastky. Bankové inštitúcie si navyše stanovujú minimálne sumy za tieto poplatky, čo môže byť až 6 eur,“ varuje analytička. Navyše na výbery z bankomatov sa väčšinou nevzťahuje bezúročné obdobie. Bankové inštitúcie takto požičanú sumu úročia okamžite.

Povolené prečerpanie je poistka

Dočasný nedostatok finančných prostriedkov môžete vyriešiť aj tým, že požiadate svoju banku o povolené prečerpanie k účtu . To znamená, že na vašom bežnom účte môžete ísť do mínusu, ak už nemáte vlastné peniaze. Myslite ale na to, že za požičané peniaze zaplatíte úrok od 17 % p.a. „Odporúčam, nastaviť si menšie povolené prečerpanie, ako rezervu. Limit môžete využiť, ak potrebujete súrne hotovosť, ktorá je vyššia ako váš zostatok na účte. Ale aj vtedy, keď máte neplánované výdavky, ako napríklad nedoplatok na ročnom zúčtovaní za bývanie. Povolené prečerpanie vám môže pomôcť aj vtedy, ak vám z nejakého dôvodu nezostane na splátku úveru, či vyplatenie energií. V tomto prípade je určite výhodnejšie zbehnúť na účte do mínusu, ako byť v omeškaní so splátkou,“ upozorňuje analytička.

Pozor na málo známe nepovolené prečerpanie

Ak zrealizujete v krátkom čase viacero väčších platieb, ktoré presiahnu aj limit vášho povoleného prečerpania, dostanete sa do nepovoleného prečerpania. A to vám už banka dá poriadne pocítiť. „Za každé požičané euro zaplatíte ešte vyšší úrok a banka bude žiadať vyrovnať celú dlžnú sumu a zároveň povolené prečerpanie k účtu zablokuje. Navyše vám už povolené prečerpanie pri opakovanej žiadosti neschváli,“ uzatvára Zuzana Šimonová zo spoločnosti Swiss Life Select.