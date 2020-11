Generálny riaditeľ JPMorgan: Nemusíte byť najbystrejší, aby ste uspeli

Zdroj: makeit

„Dôležitá je otvorenosť, spravodlivosť a autentickosť. Nemusíte byť ten najbystrejší človek, alebo najťažšie pracujúci človek,“ uviedol Dimon, ktorý má pod sebou viac ako 250 000 zamestnancov na celom svete v rozhovore pre LinkedIn.

„Riadenie, manažment, znamená veci dokončiť, prijať ďalšie potrebné kroky, chce to disciplínu, plánovanie, analýzy, fakty, fakty, fakty. Musíte vedieť získa tých správnych ľudí, zabiť byrokraciu, všetky tieto rôzne veci. Skutočné kľúčové vlastnosti vodcovstva však nie sú len tieto. Ide o rešpekt k ľuďom, nie o charizmu alebo mozgovú kapacitu,“ povedal Dimon.

Ak máte tieto vlastnosti, zvyšuje to aj vašu produktivitu spolu s dosiahnutím úspechu. Ak ste „sebecký“ alebo „ak si potrpíte na svoj kredit“, nie je zaručené, že ostatní „budú chcieť s vami pracovať“, čo ovplyvní efektívnosť práce.

Dimon sám dbá na tieto veci pri prijímaní nových ľudí do zamestnania. Pri pohovore, alebo pri hodnotení povýšenia, si Dimon kladie niekoľko otázok o kandidátovi vrátane: „Pracoval by si pre túto osobu? Chceli by si, aby tvoje dieťa pre túto osobu pracovalo? “

Rovnako berie do úvahy, či ľudia „berú vinu na seba“ alebo „ako postupujú pri objavení sa komplikácií“.

Dimon vo svojej funkcii výkonného riaditeľa uviedol, že sa snaží praktizovať to, čo káže. „Nikto by asi nepovedal, že Jamie Dimon je skromný, ale ku všetkým sa správam rovnako a očakávam to isté." Ak chcete dosiahnuť úspech, „správajte sa k ľuďom tak, ako chcete, aby sa oni správali ku vám. Majte úctu k ľuďom."