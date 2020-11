Zdroj: awealthofcommonsense

Časovanie trhu je náročná úloha hneď z niekoľkých dôvodov. Trhy majú pravdu častejšie, ako im dokážeme pripísať. Smerovanie akciového trhu nie je možné z krátkodobého hľadiska predvídať. A aj keď budete mať šťastie tým, že vystúpite na trh v pravý čas, musíte sa v určitom okamihu vrátiť späť. Načasovanie trhu vyžaduje, aby ste mali viac ako raz pravdu.

Miera ťažkosti s načasovaním trhu je však ešte vyššia, ako si väčšina ľudí myslí. Investori sa zvyčajne snažia naskočiť a opustiť, keď sú vyšpičkované emócie. Ale rozhodovanie o životných úsporách, keď smerovanie vašej lode ovládajú emócie, je vo väčšine prípadov receptom na katastrofu.

Pozrime sa na päť prípadov, kedy sa hlasy Sirén na časovanie trhu ozývajú najhlasnejšie.

Medvedie trhy

Investori panikária a predávajú preto, že akcie klesajú alebo akcie klesajú, pretože ľudia panikária a predávajú? Oboje nie je ďaleko od pravdy, ale existuje dôvod, prečo zvykne volatilita narastať na trhoch s upadajúcim trendom. Emócie rastú, keď ceny klesajú, pretože straty bolia oveľa viac, ako je radosť zo ziskov. Keď akciový trh klesá, je bezpečnejšie presunúť sa do pohodlia hotovosti. Problém je v tom, že sa ľahko stanete na hotovosti závislí počas nestabilného prostredia, takže bude skutočne ťažšie vrátiť tieto peniaze späť, aby pracovali, aj keď vaše očakávané výnosy stúpajú tým viac, čím nižšie klesajú ceny akcií.



Odchod do dôchodku

Riziko znamená pre rôznych investorov rôzne veci podľa toho, v ktorej fáze života sa nachádzajú. Ak je človek mladý a má ešte ďaleko do dôchodku, nemali by ho stratu akciovom trhu veľmi trápiť. Ak patríte k tým, čo za každých okolností dokážu ušetriť, volatilita na trhoch s akciami je pre vás výhodná, pretože vám pri prepade umožňuje nakupovať za nižšie ceny. Iné je to ak ste investor na dôchodku alebo sa blíži váš čas odchodu do dôchodku, vaše myslenie je úplne iné. Nemáte toľko ľudského kapitálu, nemôžete vyčkávať na príchod medvedích trhov, neumiestňujete preto nové peniaze, aby pracovali, pri znížení cien. Vaše finančné aktíva sú tiež pravdepodobne na vrchole alebo blízko svojho vrcholu, takže nechcete nič pokaziť. Mnoho ľudí v tejto situácii neustále uvažuje o tom, že vezme všetky svoje žetóny zo stola v nádeji, že sa tým vyhnú potenciálne veľkým stratám na akciovom trhu.

Býčie trhy

Pri býčích trendoch nie je ani zďaleka toľko paniky, ako na medveďových trhoch. Prítomný je tu ale iný druh strachu, že by ste prišli o niečo, čo môže byť všadeprítomné, keď akcie budú dlhodobejšie rásť. A keďže sme v tomto storočí videli, ako americký akciový trh dokázal dvakrát dosiahnuť maximá, je volanie po ďalších vrcholov na trhu dnes už každodennou realitou. Pokúšať sa predať pred vrcholom trhu je dnes rovnako lákavé ako kedykoľvek predtým, pretože trhy boli v posledných cykloch veľmi nestabilné.

Dostatok peňazí

Je to podobné ako situácia dôchodcu. Dostať sa do bodu, keď sa vám podarilo ušetriť značné množstvo peňazí, môže zmeniť vaše myslenie, upustiť od rastu a smerovať k uchovaniu. Aj keď budete pokračovať v práci a odkladať si peniaze na budúcnosť, po dosiahnutí určitej úrovne bohatstva sa výnosy znižujú, pretože žiadne budúce úspory nebudú mať veľký vplyv na vaše celkové bohatstvo. Keď uchovanie bohatstva zvíťazí nad potrebou budovať bohatstvo, môže byť lákavé časovanie trhu, pretože sumy vašich strát sú oveľa väčšie, ako keď ste boli v rastovom režime.





Voľby

Priznajme si to, politika je dnes pre mnohých ľudí novým náboženstvom. Každé štyri roky sa stupňuje hlasitosť volebných investičných stratégií, obáv a nádejí. Wall Street Journal mal tento týždeň vyhradený priestor, aby podrobne skúmala investorov, ktorí v UBS investovali milióny dolárov a viac. Väčšina z týchto investorov tvrdila, že pred voľbami zmenila rozloženie svojho portfólia. Je pravda, že šlo o prieskum medzi 1000 investormi v UBS s aktívami v hodnote najmenej 1 milión dolárov a druhá vec je, že to, čo títo ľudia tvrdia, že urobili so svojím portfóliom, ešte neznamená, že to aj skutočne urobili. Sledujte, čo robia a nie to, čo hovoria. Niektorí ľudia môžu predpokladať, že budú pôsobiť sofistikovanejšie, keď tvrdia, že svoje portfólio zaistili pred voľbami. Nepochybne však existuje veľké množstvo investorov, ktorí buď zmenili svoje portfólio, alebo by to chceli urobiť kvôli spôsobu, akým hodnotia potenciálny výsledok týchto volieb. Nielenže sa politika stáva emocionálne náročnejšou, ale ľudia chcú mať možnosť povedať, že dokázali predpovedať to, čo sa stalo. A aký je na to lepší spôsob, ako zmeniť rozdelenie peňazí v portfóliu, keď nadíde čas volieb.

Ak si vezmete, čo sa už udialo v roku 2020, tak viete, že sme už narazili na tri zo spomínaných problémov časovania trhu. Začiatkom roka to bol medvedí trh, nasledoval oslavovaný býčí trh a teraz to boli voľby. A ak ste dôchodca, ktorému sa podarilo odložiť si slušnú kôpku peňazí, hlasy Sirén ste počuli určite aj častejšie. Osobnosti na trhu vám odkazujú, aby ste tento rok urobili výraznejšie zmeny vo svojom portfóliu. Nikto vás od toho nebude odhovárať, ak sa zmenil váš rizikový profil alebo časový horizont. Ale naskočenie na trh cenných papierov a jeho opúšťanie na základe vašich pocitov z volieb alebo vašej krátkodobej predpovede vývoja trhu cenných papierov, vám určite otvorí možnosti urobiť množstvo chýb. Načasovanie trhu nie je nikdy ľahké, ale je o to ťažšie, keď dáte svojim emóciám možnosť diktovať a niesť „zodpovednosť“ za vaše činy.