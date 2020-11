Trhu je jedno, kto vyhrá americké voľby

Zdroj: ZH

Pandémie majú svoje dôsledky a aj táto katastrofa zasiahla národ, ktorý strávil desaťročia optimalizáciou svojej ekonomiky, aby podnietil zhodnocovanie cien aktív. Americký finančný systém bol nadmerne zaťažený a nestabilný. Prepad by bol nevyhnutný, pokiaľ by nedošlo k niečomu úplne bezprecedentnému.

Keď akcie 23. marca dosiahli dno, Trump ešte tesne viedol nad Bidenom na stávkových trhoch. Potom, 27. marca, Trump podpísal zákon o sociálnej starostlivosti v kombinácii s úchvatnou paletou programov nákupu aktív. Znamenalo to začiatok MMT (moderná menová teória) s koordinačnou politikou Fedu a štátnej pokladnice. A odvtedy už nezáleží na tom, kto vyhrá tieto voľby. Pretože akonáhle dôjde k prerušeniu spojenia medzi tým, čo musí vláda nazhromaždiť, a tým, čo môže minúť, je jedno kto bude stáť na čele. Prinajmenšom v krátkodobom horizonte a možných dopadoch na akciové trhy.





Ale národu záleží na tom, kto vyhrá voľby. Keď sa začiatkom septembra v prieskumoch ukázalo, že rozdiel medzi Trumpom a Bidenom je len veľmi malý, objavilo sa nové riziko: sporné voľby. Vyvolávanie občianskeho konfliktu. Vojna. Akcie klesali. Ale od prvej prezidentskej debaty 29. septembra Biden získal náskok pred Trumpom v predvolebných prieskumoch a teraz sa to považuje za rozhodujúce. To, čo sa kedysi považovalo za medvedie, stalo sa býčím, a to vďaka MMT, ktorá zaručuje, že ktokoľvek bude riadiť národ, utratí peniaze bezohľadným spôsobom.

Čo budú o desať rokov písať historici trhu o súčasnej dobe? Toto je jedna z najdôležitejších otázok.

V roku 2012 napísali, že Gordon Brown predal polovicu zlata britskej vlády v rokoch 1999-2002 na 20-ročných minimách, okolo 300 dolárov za uncu. Svet stratil rozum, divo nadhodnocoval nehmotný majetok a vyhýbal sa tvrdým aktívam. Hneď ako Brown zlato predal, začala sa desaťročná rally na 1915 USD za uncu.

Čo napíšu historici trhu v roku 2029 o IPO Saudi Aramco v roku 2019 pri cene ropy 75 dolárov za barel? Alebo čo je oveľa dôležitejšie, čo napíšu historici o panickom prijatí dnešnej novej politickej paradigmy? Bez akejkoľvek verejnej diskusie sa vláda USA rozhodla požičať si 15 až 20 % HDP od centrálnej banky, ktorá sama uskutočňovala najrôznejšie nákupy finančných aktív, aby im nafúkla ceny. A to chránilo najmä ľudí, ktorých sa pandémia dotkla najmenej, zatiaľ čo tí, ktorí nedržia akcie ani dlhopisy, boli situáciou zdrvení. Dramaticky sa umocnila nerovnosť.







Obchodníci, ktorí desaťročie sledovali kvantitatívne uvoľňovanie a nízke úrokové sadzby, zvyšovali ceny akcií na burze, aplikovali včerajšie lekcie na zajtra. Ceny akcií prudko vzrástli. Aj keď sa to zdalo akosi podivuhodné, už nedokázali znášať dôsledky nedostatočného výkonu a presvedčili sa, že neexistuje alternatíva. Nikdy v histórii ľudstva však nebol dlhodobo udržiavaný stav, kedy by neexistovala alternatíva. Po celé desaťročia sa neustále rastúci podiel na ziskoch ekonomiky prideľoval vlastníkom kapitálu na úkor pracovníkov. A keď sa ceny finančných aktív zdvihli na rekordné výšky a vytvorili sekulárny vrchol, systém sa sám dostal do stavu nerovnováhy, nestability, a musel čeliť búrlivým zmenám.

