Záleží ešte na cene ropy?

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:23 -

Najprekvapivejším aspektom tohto cenového pohybu je skutočnosť, že sa neobjavili žiadne zjavné vedľajšie účinky na ďalšie oblasti ekonomiky alebo trhy. Veci viac-menej fungovali ďalej.

Počas prepadu cien ropy sa investori prekvapivo neponáhľali opustiť svoje pozície. Koketovali s myšlienkou, že je čas dokúpiť, keď sú v uliciach barely ropy. Maloobchodníci nalievali peniaze za predpokladu, že ceny ropy nemôžu zostať navždy záporné. Ale energetické tituly už roky nedosahujú dostatočnú výkonnosť, ale to ich ešte viac motivovalo. Bolo to ešte o to ťažšie, že investori mali do činenia s futures kontraktmi, výkupmi v ETF, kolabujúcim dopytom a dynamikou trhu, aké sme nikdy predtým nevideli.





Skutočne sa nič nestalo?

Aby sme veci uviedli na pravú mieru, išlo o zvláštnu dynamiku. Nikto nechcel prevziať dodávku ropy, keď sa nepoužívala, pretože kvôli pandémii sa dopyt úplne prepadol. Určite sa to dá považovať za poľahčujúce okolnosti, ale nie je to čudné, že cena jednej z najdôležitejších komodít na planéte brutálne klesla, uprostred recesie vyvolanej pandémiou, a pritom to nemalo žiadne veľké makro dôsledky?

Položme si teda otázku, čo ak už na trhoch nezáleží na cene ropy?

Energetický sektor dnes tvorí iba 1,9 % fondu Vanguard Total U.S. Stock Market Index Fund. Pritom energia tvorila začiatkom 80-tych rokov takmer 30 % akciového trhu, v roku 2008 takmer 17 %. Dnes je energia najmenším zo všetkých sektorov. V prípade celkového svetového akciového trhu predstavuje dnes menej ako 3 %, takže nejde iba o americký fenomén.

Energetický sektor má celkovú negatívnu návratnosť.

To je stratených jeden a pol dekády aj po silnom náraste cien po roku 2010.

Ak by se to chceli porovnať napríklad s výkonnosťou Tesla, tá len tento rok posilnila o 400 %.





Ale aj zeleným akciám sa darí, teda čistej energii.

Jedným z najpôsobivejších aspektov akciového trhu je to, ako je prispôsobivý v priebehu času. Energetický sektor dominoval na trhu v niekoľkých dôležitých bodoch počas posledných asi 40 rokov, ale tiež mal svoju relatívnu dôležitosť v indexe S&P 500, ktorý rástol o 11 % ročne, a to aj napriek relatívnemu významu tohto odvetvia.



Možno to vyznie prehnane, ale je možné, že nám trh hovorí, že cena ropy nebude až tak dôležitá?

Protiargumentom by mohlo byť, že ropa len tak rýchlo nezmizne, pretože stále slúži ako základná surovina pre širokú škálu priemyselných odvetví a možností využitia. Rast ceny ropy by sa prejavil zdražením pohonných hmôt, ale nie je jasné, nakoľko by to v tejto chvíli skutočne poškodilo ekonomiku alebo trhy.

To by mohol byť jednoducho vedľajší produkt tohto strašného desaťročia pre ceny komodít vo všeobecnosti. A oslabenia dopytu počas pandémie, v ktorej ľudia prestali lietať, či cestovať a jazdiť menej autami.

Trhy sú momentálne úplne neprehľadné. Pokúšať sa predpovedať budúcu cestu na akomkoľvek trhu práve teraz je nemožné. Najmä z krátkodobého hľadiska môže byť ropa jednou z najtvrdších orieškov.

Je však prinajmenšom čas prehodnotiť, či si ropa ešte zaslúži mať svoje miesto medzi užitočnými makroekonomickými a trhovými ukazovateľmi.