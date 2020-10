Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu sa priblížila k 37 USD/barel

dnes 9:01 -

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri (kontrakt vyprší v piatok) dosiahla do 8.04 h SEČ 37,19 USD (31,78 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 46 centov. Je to pokles tretí deň po sebe, pričom vo štvrtok zaznamenala cena Brentu nakrátko pokles na 5-mesačné minimum.

Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 35,81 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 36 centov. Vo štvrtok klesla nakrátko na najnižšiu úroveň od júna.

Podľa analytikov sa teraz pozornosť obráti na Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+. Tí uvažujú o zmiernení svojho programu redukcie ťažby od januára.

Ako povedal analytik zo spoločnosti OANDA v Singapure Jeffrey Halley, vzhľadom na ekonomické problémy Európy a návrat líbyjskej ropy na trhy by štáty v OPEC+ mali plánované zmiernenie programu redukcie ťažby od budúceho roka prehodnotiť. Zmiernenie programu by znamenalo, že od januára by denná produkcia ropy v rámci OPEC+ bola o 2 milióny barelov vyššia, než stanovuje súčasný program.