Záujem o testovanie zamestnancov javia aj firmy s menej ako 5000 pracovníkmi

Záujem uskutočniť plošné pretestovanie zamestnancov prejavili aj omnoho menšie firmy, ktoré nespĺňajú podmienku minimálne 5000 zamestnancov. Pre TASR to uviedol Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Ako dodal, firmy, ktoré by súčasný limit splnili, sa dajú spočítať na prstoch dvoch rúk.

"Viaceré firmy avizovali, že sú schopné organizačne zabezpečiť testovanie v rámci vlastných prevádzok. Samozrejme, za asistencie príslušných zdravotníkov a zložiek štátu," uviedol Hošták s tým, že viaceré firmy už predbežne potvrdili, že by o testovanie svojich zamestnancov mali záujem. Ako však dodal, firmy nie sú poliklinikami a nie je v nich dostatok zdravotníckeho personálu, preto by podľa Hoštáka muselo dôjsť k spolupráci medzi firmami a zdravotníkmi.

Limit by odporúčal znížiť aj predseda Klubu 500 Vladimír Soták, navrhol uskutočňovať testy vo firmách, ktoré zamestnávajú viac ako 250 pracovníkov. Firmy by podľa neho vedeli testovanie zrealizovať korektne a bez skreslenia výsledkov. Soták takisto súhlasí aj s tvrdením, že zamestnávatelia pomôžu vláde v pretestovaní obyvateľstva tým, že otestujú svojich zamestnancov, ktorí sa dobrovoľne na testy prihlásia. "Nie je totiž možné ľudí nútiť podstúpiť testy ani sa im vyhrážať. Podmienky na testovanie by mali byť čo najkomfortnejšie a toto zamestnávatelia určite zabezpečia lepšie ako vo volebných miestnostiach," uzavrel Soták.

Ako v stredu (21. 10.) informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková, firmy nad 5000 zamestnancov si budú môcť pretestovanie svojho personálu vykonávať vo vlastnej réžii mimo plošného testovania obyvateľstva SR. Antigénové testy im dodá rezort obrany. Podmienkou je, aby spoločnosti výsledky testovania poskytli Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI).