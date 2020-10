Svetová banka: Hanbite sa za požičiavanie peňazí chudobným národom!

Zdroj: Bloomberg

Prezident Svetovej banky David Malpass tento týždeň uviedol, že skupina najväčších ekonomík sveta by mala ponúknuť odpustenie dlhov najchudobnejším národom sveta „do konca budúceho roka“. Malpass tiež navrhol, aby sa na tomto úsilí podieľali aj „hedžové fondy“ a „Čína“. „Iniciatíva za pozastavenie dlhovej služby zo strany G-20“, ktorú zaviedli v máji, poskytuje týmto krajinám iba „slabú úľavu z dôvodu nedostatočnej účasti Číny a súkromných veriteľov,“ cituje Malpassa agentúra Bloomberg.

„Musíme urobiť oveľa viac. K tejto iniciatíve by sa mali pripojiť aj komerční veritelia, čo znamená napríklad banky a hedžové fondy. Bohužiaľ, neurobili to, ba dokonca ani bilaterálni oficiálni veritelia sa nezúčastnili v plnej miere, takže tieto krajiny, hovoríme o najchudobnejších krajinách sveta, v niektorých prípadoch stále splácajú svoje dlhy, a preto si myslím, že by sa mali mať možnosť ušetriť.“

Malpass sa k situácii vyjadril počas výročného stretnutia Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, ktoré tento týždeň prebieha vo virtuálnom formáte kvôli pandémii. Rastúci problém globálneho dlhu vo svete bude „kľúčovou témou“ zhromaždenia, poznamenáva Bloomberg.

To, že sa krajiny zadlžia, ešte neznamená, že by mali povinnosť svoj dlh splácať. A to, že niekto požičia peniaze, ešte neznamená, že má nárok na splatenie dlhu. Alebo to Malpass myslel inak?