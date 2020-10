Celoplošné obmedzenia nepovažujeme za jediné možné riešenie

dnes 12:31 -

Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepovažuje celoplošné obmedzenia v súvislosti s novým koronavírusom za jediné riešenie vzniknutej situácie. Takýto pohľad zastáva aj pri možnom tvrdom lockdowne. Liberáli upozorňujú na riziká možnej likvidácie niektorých prevádzok, rast nezamestnanosti a uprednostňujú lokálne obmedzenia v miestach ohnísk nákazy.

"Zatváranie na základe všeobecných dát pozitívne testovaných tak podľa nás nie je kľúčovým ukazovateľom. Oveľa dôležitejšie sú dáta o skutočne chorých a hospitalizovaných," uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. SaS presadzuje cielené opatrenia podľa konkrétnych regiónov a prevádzok. "Jedine to nám zachráni ekonomiku, pracovné miesta a v konečnom dôsledku aj slobodu," dodal Viskupič.

Podrobnejšie dáta z každej analýzy o možnom trasovaní nakazených by privítala poslankyňa NRSR za SaS Jana Bittó Cigániková. "Práve toto by bol signál, kde máme zvýšiť do najväčšej možnej miery ochranu rizikových skupín," povedala. Podľa poslankyne nikto nechce spochybňovať epidemiológov či virológov, avšak duševné zdravie je taktiež dôležité. "Neschopnosť uživiť vlastnú rodinu môže mať fatálne dôsledky," doplnila Bittó Cigániková.