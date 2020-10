Táto kríza je špecifická tým, že môže byť príležitosťou

dnes 14:31 -

"Jednoznačne musíme byť oveľa inovatívnejší," predostrel minister svoju víziu s tým, že žijeme v 21. storočí. Táto kríza podľa neho ukázala krajiny v niektorých oblastiach obnažené a prichytila ich nepripravené. "Slovensko je dobrým príkladom," poznamenal s tým, že krajina podľa neho nesmie v dobrých rokoch zaspať, ale musí stále tvrdo pracovať a investovať do prípravy na zlé roky. "Slovensko nebolo schopné toto urobiť, a preto keď teraz čelíme veľmi náročným časom - vieme, že to bude ťažké a vieme, kde problémy sú – nás nesmie spomaliť pesimizmus alebo zlé výsledky, ktoré sme mali v minulosti," dodal Heger.

Jedným z najväčších riešení podľa neho je podstúpiť riziko, že krajiny EÚ budú mať spoločný dlh. Je to podľa neho veľký krok vpred – i keď riskantný – ale ak sú všetky krajiny dostatočne zodpovedné, EÚ bude úspešná.

Ako uzavrel Heger, dôležitá je aj solidárnosť jednotlivých krajín. "Solidarita a zodpovednosť musia ísť ruka v ruke," poznamenal minister s tým, že práve to je častou prekážkou v diskusiách – niektoré krajiny chcú byť solidárne, iné zase zodpovedné. Ak však chce Európska únia žiť ako jedna komunita, tieto dve vlastnosti budú musieť v najbližších rokoch byť spojené.

Ako počas diskusie povedala viceprezidentka Európskej investičnej banky Lilyana Pavlova, kríza je jednoznačne príležitosťou pre krajiny, ktoré sú schopné sa adaptovať. Úlohou EÚ je však pomôcť adaptovať sa aj tým krajinám, ktoré s tým majú ťažkosti. Ako zdôraznila, krajiny nesmú zabúdať na to, že obnova musí byť zameraná na zelenú a digitálnu ekonomiku.