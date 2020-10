ECB sleduje, či koronakríza nespôsobí zamrznutie úverovania

dnes 8:00 -

Európska centrálna banka (ECB) pozorne sleduje, či pandémia nového koronavírusu nespôsobí prudký pokles úverovania.

ECB sleduje vývoj na úverovom trhu v eurozóne a dáva si pozor, či neuvidí signály zmrazenia úverovej aktivity bánk, uviedla členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Koronakríza totiž zmazala zisky bánk, ktoré sa pripravujú na nárast nesplácaných úverov po skončení sa programov vládnej podpory.

"Veľmi pozorne to monitorujeme, sledujeme, či sa to prejaví sprísnením úverových štandardov a znížením úverovania, čo by tiež zhoršilo transmisiu menovej politiky ECB", povedala Schnabelová.