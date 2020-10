EasyJet zaznamenal prvú celoročnú stratu vo svojej histórii

dnes 13:31 -

Britské nízkonákladové aerolínie easyJet varovali, že v uplynulom fiškálnom roku zaznamenali prvú celoročnú stratu vo svojej histórii.

Spoločnosť počíta za uplynulých 12 mesiacov (do konca septembra 2020) so stratou pred zdanením v pásme 815 miliónov GBP až 845 miliónov GBP (891,56 milióna až 924,38 milióna eur). Ekonómovia v priemere počítali so stratou 794 miliónov GBP. To je prvá celoročná strata od založenia easyJetu v roku 1995. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá spôsobila kolaps leteckej dopravy.

EasyJet tiež signalizoval, že zrejme bude potrebovať ďalšiu finančnú pomoc od vlády. Pokračujúce cestovné reštrikcie znamenajú, že aerolínie budú až do konca roka lietať len na 25 % svojej plánovanej kapacity, takže ich financie zostanú pod tlakom.

Aby easyJet prežil pandémiu, už od vlády získal úver vo výške 600 miliónov GBP a zrušil 4500 pracovných miest. Z predaja lietadiel získal 608 miliónov GBP a od akcionárov ďalších 419 miliónov GBP.

Oficiálne výsledky za uplynulý fiškálny rok zverejnia aerolínie 17. novembra.