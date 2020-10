Dávka v hmotnej núdzi by sa mala od budúceho roka zvýšiť

dnes 11:16 -

Výška pomoci v hmotnej núdzi by sa mala od budúceho roka mierne zvýšiť. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu opatrenia ministerstva práce, ktorá je zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Suma dávky v hmotnej núdzi sa má od 1. januára 2021 zvýšiť o 1,50 eura, ak ide o jednotlivca, na 67,80 eura. Dávka pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi má stúpnuť o 2,80 eura na sumu 129 eur. V prípade dvojice bez detí má vzrásť o 2,50 eura na 117,80 eura, dvojici s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi sa má zvýšiť o 3,80 eura na sumu 176,40 eura. V prípade jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi má dávka stúpnuť o 4,10 eura na sumu 188,40 eura, a v prípade dvojice s viac ako štyrmi deťmi sa má zvýšiť o 5,10 eura na sumu 237,70 eura. "Navrhuje sa ustanoviť aj suma, o ktorú možno v osobitných prípadoch znížiť dávku, a to na sumu 67,80 eura," uvádza sa v návrhu opatrenia. Okrem toho rezort práce navrhuje upraviť napríklad aj sumy ochranného príspevku.

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a títo ľudia si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem.

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytujú úrady práce a sú financované zo štátneho rozpočtu. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorá slúži na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov, poskytujú obecné a mestské úrady a financujú sa z rozpočtu miest a obcí.