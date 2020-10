Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli o vyše 2 %

dnes 8:16 -

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v pondelok o 7.44 h SELČ predával po 38,00 USD (32,40 eura). To bolo o 95 centov alebo 2,56 % viac ako v piatok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v piatok stratil 1,67 USD alebo 4,31 % a uzavrel na 37,05 USD za barel. Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok ráno posilnil o 86 centov alebo 2,19 % na 40,13 USD za barel.

Oba referenčné druhy ropy v piatok padli o vyše 4 %. Neistotu na trhoch totiž zvýšila správa, že americký prezident Donald Trump bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. To znepokojilo investorov, ktorí sa zbavovali rizikovejších aktív. Ďalším negatívnym faktorom bola rastúca globálna ponuka, ktorá ohrozuje krehké zotavovanie trhu s ropou.

V pondelok ceny čierneho zlata tiež podporil okrem správ o zlepšovaní Trumpovho stavu štrajk v Nórsku, ktorý by mohol obmedziť ťažbu v krajine.