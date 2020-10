Zopár pravidiel nielen na víkend

Zdroj: collaborativefund

Foto: getty images.

dnes 0:20 -

Vyhráva ten, kto dokáže vyrozprávať ten najpútavejší príbeh. Nie ten, kto má najlepší nápad. Iba príbeh, ktorý upúta pozornosť ľudí, ich prinúti súhlasne pokývať hlavou.

Niečo môže byť fakticky pravdivé, ale kontextovo nezmyselné. Zlé nápady majú často v sebe aspoň nejaké semienko pravdy, ktoré v ich nasledovníkoch vyvoláva dôveru.

Povedzte ľuďom, čo chcú počuť, a vy sa môžete mýliť donekonečna bez následkov.

Woodrow Wilson uviedol, že vláda „sa zodpovedá Darwinovi, nie Newtonovi“. Všetko sa zodpovedá jednému alebo druhému. Vy musíte vedieť, či sa niečo časom prispôsobuje a mení, alebo trvale zostáva rovnaké.

Správanie je ťažké napraviť. Keď ľudia povedia, že sa poučili, podceňujú, koľko z ich predchádzajúcej chyby bolo spôsobené emóciami, ktoré sa vrátia, keď budú čeliť rovnakým okolnostiam.

"Logika je vynález človeka a môže byť vesmírom ignorovaná," ​​hovorí historik Will Durant. Preto je vytváranie prognóz tak ťažké.

Byť v niečom dobrý nesľubuje odmenu. Nesľubuje to ani kompliment. To, čo sa vo svete odmeňuje, je nedostatok. Preto záleží na tom, čo dokážete urobiť vo oblasti, kde ostatní zlyhávajú.

Svet je riadený pravdepodobnosťou, ale ľudské myslenie je čierno-biele. Je to správne, alebo nesprávne? Stalo sa to, alebo nie? Pretože je to jednoduchšie.

Henry Luce povedal: „Ukáž mi človeka, ktorý si myslí, že je objektívny, a ja ti ukážem niekoho, kto klame sám seba.“ Ľudia vidia, čo chcú vidieť, počujú, čo chcú počuť, a pozerajú sa na svet optikou svojich vlastných jedinečných životných skúseností.

Ľudia sa učia, keď ich niečo prekvapí. Nie vtedy, keď si prečítajú správnu odpoveď alebo im povedia, že niečo robia zle. Dokážu sa poučiť, keď im sánka klesne až na zem.

Veľa teórií vychádza z množstva postrehov, nápadov, trendov a pravidiel. Ale len niekoľko zákonov, vecí, ktoré platia vždy.

Iba jedna vec je horšia, ako si myslieť, že každý, kto s vami nesúhlasí, nemá pravdu. Je to pravý opak: nechať sa presvedčiť radami tých, ktorí potrebujú alebo chcú niečo, čo vy nepotrebujete.

Jednoduché vysvetlenia sú príťažlivé, aj keď nie sú správne. „Je to komplikované“ znie nepresvedčivo, aj keď je to správne.





Vlastný záujem je najsilnejšou zbraňou na svete. Čo môže byť skvelé pre situácie, v ktorých sa záujmy všetkých zhodujú. Ale zároveň aj nebezpečné, pretože možnosť mať z niečoho prospech sám pre seba na úkor ostatných je natoľko zvodná.

História sa opakuje. Už sme tu mali takmer všetko. Postavy a scény sa menia, ale správanie a výsledky len zriedka. Všetko, čo vnímame ako niečo bezprecedentné, je ním len dovtedy, kým sa nepozrieme smerom späť do histórie.

Neočakávajte vyváženosť od veľmi talentovaných ľudí. Ľudia, ktorí sú v jednej veci mimoriadne dobrí, bývajú v inej veci mimoriadne zlí. Je to v dôsledku nadmernej sebadôvery a duševného nastavenia pre mimoriadnu zručnosť. Nikto by nemal byť šokovaný, keď ľudia, ktorí vnímajú svet jedinečnými spôsobmi, ktoré sa vám páčia, zároveň aj vnímajú svet jedinečnými spôsobmi, ktoré sa vám páčiť nemusia.

Pokrok sa deje príliš pomaly na to, aby ste si ho všimli. Neúspechy sa dejú príliš rýchlo na to, aby ste ich dokázali ignorovať. Je veľa tragédií, ku ktorým došlo za jedinú noc, ale žiadne zázraky na počkanie. Rast je riadený zložením, ktoré si vždy vyžaduje čas. Skaza je poskladaná z jednotlivých bodov zlyhania, ktoré sa môžu stať za pár sekúnd. Strata dôvery je otázkou okamihu.

Je oveľa jednoduchšie odhaliť chyby iných, ako tie vaše. Súdime ostatných iba na základe ich konania, ale keď hodnotíme sami seba, vedieme vnútorný dialóg, ktorý ospravedlňuje naše chyby a zlé rozhodnutia.

Reputácia vytvára momentum v oboch smeroch. Ľudia sa chcú stýkať s víťazmi a vyhnúť sa porazeným.

História je poháňaná prekvapujúcimi udalosťami. Za prognózou stoja predvídateľné udalosti. Nie je to nič ľahké takýto problém vyriešiť.