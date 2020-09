Na znižovanie chudoby je podľa MPSVR potrebné robiť adresné opatrenia

dnes 15:01 -

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR považuje za svoju prioritu znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia a nastavenie správnej adresnosti nástrojov štátnej podpory chudobných alebo chudobou ohrozených rodín. Uviedla to štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková na stretnutí s predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe a exekutívnou koordinátorkou pre Európsku sieť proti chudobe Annou Galovičovou a ďalšími zástupcami tretieho sektora.

Cieľom spoločného zasadnutia bolo nadviazanie bližšej spolupráce v boji proti chudobe, ktorá aj v 21. storočí ohrozuje slovenské rodiny. „Našou prioritou sú deti, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a seniori. Ide o skupiny, ktoré si vzhľadom na svoj vek alebo nevyhovujúci zdravotný stav nedokážu zabezpečiť vyšší príjem, a preto sú najohrozenejšie chudobou,“ tvrdí Gaborčáková. Podľa nej je potrebné prijímať také opatrenia, ktoré sú adresné a finančne efektívne.

Rezort práce predstavil delegácii z tretieho sektora aj opatrenia vlády, ktorých zavedenie pomôže ľuďom zlepšiť ich finančnú situáciu a životnú úroveň. Ide napríklad o tehotenskú dávku či tehotenské štipendium pre ženy od štvrtého mesiaca tehotenstva či zrušenie doplatkov za lieky. „V boji proti chudobe je však stále čo zlepšovať. Vidím priestor na rozšírenie okruhu detí, ktoré by mali obedy zadarmo. Jedno teplé jedlo nielen pre deti zo sociálne slabých rodín, ale aj pre deti, ktoré sú ohrozené chudobou,“ priblížila Gaborčáková. Tiež je presvedčená o potrebe podporiť rozvoj nadaných detí z takéhoto prostredia, podchytiť ich schopnosti, aby sa mohli rozvíjať a videli, že je možnosť, ako si zlepšiť život.

„Som veľmi rada, že sa nám ľuďom z tretieho sektora otvárajú dvere pri hľadaní spoločnej vízie, ktorá by mala smerovať k zníženiu a odstráneniu chudoby na Slovensku. Zapájame sa do činnosti výborov a intenzívnejšou a priamejšou komunikáciou s ministerstvom práce a chceli by sme nájsť taký model pomoci, ktorý bude nielen dobre vyzerať na papieri, ale bude mať naozaj reálny efekt na odstránenie chudoby,“ uviedla Galovičová.

Slovenská sieť proti chudobe je občianske združenie združujúce mimovládne neziskové organizácie, združenia, aliancie, verejnú správu, ale aj právnické a fyzické osoby s cieľom efektívnejšieho boja proti chudobe na území Slovenskej republiky. Je súčasťou Európskej siete proti chudobe, ktorá má poradný štatút s Európskou radou.