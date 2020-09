Ako koronakríza ovplyvnila súčasné ponuky finančných subjektov?

dnes 9:00 -

Opatrné nákupy, nižšie príjmy či zvýšené výdavky, s ktorými ste pôvodne nepočítali. To všetko sa dotklo mnohých slovenských domácností a upozornilo na slabé stránky vo financovaní. Mnohí totiž nedisponovali výraznou rezervou či úsporami a nemali dokonca ani prehľad o štandardných mesačných príjmoch a výdavkoch.

Dnes si však už mnohí uvedomujú to, v čom vlastne z hľadiska svojich finančných možností zlyhali. Mať viacero úverov, pričom ich len ledva splácate, rozhodne nie je riešením, či je kríza alebo nie je. Najmä vtedy, keď si pomerne jednoducho môžete porovnať aktuálne ponuky na finančnom portáli Hyperfinancie.sk a nájsť to, čo zvládnete splácať. Koronakríza tak ovplyvnila aj naše správanie do budúcnosti, no značne zasiahla aj súčasné ponuky finančných subjektov.

Dosahy krízy môžu byť síce viditeľné po určitom časovom období, no zmeny v bankách aj u iných finančných poskytovateľov môžu klienti registrovať už teraz. Zaznamenali ste aj vy niektoré zo súčasných zmien, prípadne sa vás aj nejaké konkrétne z nich dotkli?

K zmenám došlo aj v bankách, aj v nebankových inštitúciách

Kríza spojená s rozšírením koronavírusu výrazne ovplyvnila aj finančný sektor. Mnohí klienti boli oboznámení so zmenou poplatkov za jednotlivé úkony, pričom v mnohých prípadoch išlo predovšetkým o navýšenie poplatkov v pobočkách bánk za vklad či výber hotovosti. Problematickejšie je dnes už aj vybavenie hypotéky alebo niektorých iných vyšších úverov, pri ktorých sa oveľa striktnejšie posudzuje klient. Určitú opatrnosť možno taktiež vnímať aj pri posudzovaní nových klientov a sprísnili sa aj pravidlá k získaniu niektorých spotrebných úverov.

Vplyv koronakrízy zasiahol rovnako aj pôžičky

Niektorí klienti mohli zostať pri žiadosti o pôžičku zaskočení. Banky totiž prestali akceptovať určité druhy príjmov či znížili pôvodnú maximálnu výšku úveru. Podaktoré finančné subjekty dokonca avizovali aj sprísnené podmienky pri poskytovaní úverov. Práve tie sa mali dotknúť ľudí so zahraničným príjmom, podnikateľov aj živnostníkov, ale aj zamestnancov pôsobiacich v najviac zasiahnutých sektoroch, ktorým je napríklad gastronómia.

Jednotlivé banky aj nebankové inštitúcie však môžu postupovať pri klientoch individuálne a líšia sa aj ich jednotlivé podmienky. To, či máte u daného poskytovateľa momentálne šancu o poskytnutie úveru alebo hypotéky, sa dopredu informujte. Natrafiť môžete nielen na zvýšenú úrokovú sadzbu, ale aj na celkové sprísnenie podmienok.

Klient by mal byť obozretný

Zvýšená ostražitosť pri podávaní žiadosti je nevyhnutná, no klient by mal mať aj prehľad o produktoch v konkurenčných bankách aj v nebankových inštitúciách. V dnešnej dobe je jednoduché nájsť viacero ponúk a tie vzájomne porovnať. Uľahčiť vám to môžu finančné portály, no nezabúdajte, že vždy by malo ísť o overených veriteľov, ktorí sa nachádzajú v zozname Národnej banky Slovenska a majú udelenú licenciu na poskytovanie spotrebných úverov.