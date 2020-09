Očakávam, že sa R. Sulík bude zaoberať dôvodmi odchodu Z. Šubovej

včera 19:46 -

Premiér Igor Matovič (OĽANO) očakáva, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa bude zaoberať dôvodmi rezignácie Zuzany Šubovej z postu podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Uviedol to v pondelok popoludní na tlačovej konferencii.

Šubová v pondelok informovala, že po štyroch mesiacoch končí vo funkcii podpredsedníčky SŠHR. Svoje rozhodnutie e-mailom oznámila médiám a za dôvod označila nekompetentné a netransparentné riadenie SŠHR pod vedením predsedu Jána Rudolfa. Premiér priblížil, že na základe medializovaných informácií kontaktoval Šubovú, následne sa s ňou stretol a informovala ho o dôvodoch svojho odchodu. „Záver nášho stretnutia bol, že som jej povedal, aby konala v súlade so svojím svedomím. SŠHR, pani Šubová aj Ján Rudolf sú v kompetencii SaS a Richarda Sulíka. Očakávam, že bude riešiť tento problém,“ povedal Matovič.

Medializované informácie predsedu vlády znepokojili. „Bol by som veľmi rád, keby SŠHR fungovala úplne vzorovo vzhľadom na to, že to bola prvá inštitúcia, v ktorej sme po voľbách našli pána Kajetána Kičuru, ktorý si tam sedel na zlatých tehličkách a zároveň s prázdnym skladom ochranných zdravotných pomôcok,“ povedal Matovič.

Na novinársku otázku, či by mal odstúpiť Rudolf z funkcie, odpovedal, že to nebude vyhodnocovať. „Nechávam to na svojho koaličného partnera Richarda Sulíka. Ja som stretnutie s pani Šubovou končil s pochopením a vďakou, že ma informovala. Je na nej, kedy to bude zverejňovať a ako bude komunikovať s pánom Sulíkom,“ dodal Matovič.