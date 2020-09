Ľudská psychika a vzťah k peniazom

Zdroj: ofdollarsanddata

Aký je váš vzťah k peniazom? Ste šetrič škótskeho typu, alebo skôr bezstarostný míňač? Podstupujete nadmerné finančné riziká, alebo sa držíte čo najviac v bezpečí? Ste spokojný s tým, čo máte, alebo máte pocit, že toho nikdy nebudete mať dosť?

Odpovede na všetky tieto otázky majú pramálo spoločného s rizikom a návratnosťou. Zato takmer všetko súvisí s ľudskou psychikou a osobnými finančnými skúsenosťami.

Ja som si napríklad kedysi myslel, že ma peniaze začali zaujímať kvôli mojej láske k matematike a číslam. Ale nebolo to celkom tak. Pravda je niekde omnoho hlbšie. Skutočný dôvod, prečo som tak veľmi posadnutý osobnými financiami, je ten, že moji rodičia sa rozviedli, keď som mal len šesť rokov. Nebol to samotný rozvod, čo vyvolalo môj záujem o financie, ale moja viera v to, prečo sa rodičia rozviedli.

Po rokoch, už ako tínedžer, som zistil, že moji rodičia vyhlásili obaja osobný bankrot krátko po tom, ako sa ich manželstvo skončilo. Dal som dokopy dve a dve a predpokladal som, že bankrot spôsobil aj ich rozvod. Vzhľadom na to, že jednou z hlavných príčin rozvodu sú finančné problémy, javilo sa to ako rozumný predpoklad.

Viac než desať rokov som tomu veril. Veril som, že ak by neboli problémy s peniazmi, moji rodičia by boli stále spolu. A začal som byť posadnutý osobnými financiami, pretože som sa nechcel dostať do rovnakých problémov. Nechcel som sa rozviesť pre niečo také jednoduché ako sú peniaze.

Práve tento strach ma prinútil študovať korelácie medzi aktívami, modernú teóriu portfólia a priemerovanie nákladov na doláre. Tento strach ma prinútil odmietnuť riskovať ak by bola v stávke väčšina mojich financií. Táto obava ma nakoniec prinútila zamerať svoju kariéru na finančné služby.





Ale s týmto mojím strachom sa spájal jeden problém... nebola to pravda. Rozvod mojich rodičov nespôsobili finančné problémy. Dozvedel som sa to asi pred rokom v rozhovore so svojim otcom. Bol to pre mňa veľký okamih, pretože som si uvedomil, ako veľmi môj vzťah k peniazom ovplyvnila moja psychika.

Kniha Morgana Housela Psychológia peňazí, na rozdiel od iných kníh o investovaní, je schopná jasne a zábavne vysvetliť zložitosť finančného správania sa. Kniha sa venuje mnohým zaujímavým otázkam, napríklad ako dokážu amatéri poraziť domnelých odborníkov na financie v ich vlastnej hre, prečo sú riziko a šťastie vzájomne prepojené, či vďaka čomu je Warren Buffett tak bohatý. Napriek skvelému rozprávačskému umeniu zo strany autora si však nemyslím, že toto je najväčšia výhoda knihy. Hlavným dôvodom na jej prečítanie je, že vám môže pomôcť preskúmať váš vlastný vzťah k peniazom. Vďaka tomu, že sa dozviete o predsudkoch a náladách v správaní ostatných, môžete lepšie pochopiť, prečo prijímate práve také rozhodnutia o peniazoch, ktoré robíte.

Po prečítaní Morganovej knihy som napríklad dokázal presnejšie formulovať svoj vzťah k peniazom. Táto jasnejšia formulácia bola impulzom pre diskusie o tom, či sa vôbec chceme verejne podeliť o informácie z tak citlivej oblasti. Ale práve osobné príspevky a opísanie skúseností, dokážu vo verejnosti rezonovať najviac.

Aj keď sa nedá zaručiť miera peňažných odhalení po prečítaní Morganovej práce, určite to bude stáť za to. Niekedy jednoducho musíte nechať rozprávať iných. Dnes by mohol byť na rade je na rade Morgan Housel.

Autorom je Nick Maggiulli, prevádzkový riaditeľ Ritholtz Wealth Management.