EÚ je na prípadný neúspech rokovaní o obchode pripravená

včera 18:46 -

Európska únia je pripravená na situáciu, že rokovania s Britániou o obchode skončia neúspechom. Povedal to cez víkend komisár Európskej únie pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Prezentovanie tvrdých pozícií medzi Bruselom a Londýnom tak pokračuje ďalej.

Gentiloni, do ktorého portfólia patrí aj colná únia, povedal, že EÚ "je na prípadný mimoriadne zlý výsledok rokovaní s Britániou pripravená". Brusel sa zatiaľ stále usiluje o dohodu, ktorá by od budúceho roka zabezpečila pokračovanie bezproblémového obchodu medzi EÚ a Britániou, čas sa však kráti. Obidvom stranám zostáva už iba niekoľko týždňov na dohodu, aby ju bolo možné do konca roka ratifikovať.

Gentiloni zdôraznil, že vyjednávačov EÚ najnovší vývoj situácie mimoriadne znepokojuje a je na Británii, aby obnovila dôveru Bruselu v britskú vládu. Reagoval tak na najnovší britský návrh zákona o vnútornom trhu, ktorý porušuje podstatné časti už podpísanej dohody o brexite. Európska únia vyzvala Londýn, aby sporné plány do konca septembra stiahol, britská vláda to však odmietla.