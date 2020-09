Americké firmy v Číne sa obávajú, že napäté obchodné vzťahy budú trvať roky

dnes 9:46 -

Ako ukázali výsledky prieskumu, ktorý uskutočnili Americká obchodná komora v Šanghaji a poradenská spoločnosť PwC China, polovica z oslovených amerických firiem uviedla, že zhoršené vzťahy medzi Čínou a USA budú trvať najmenej tri roky. Zhruba 27 % z nich sa domnieva, že napätie bude trvalé. V roku 2019 počítalo s minimálne tri roky pretrvávajúcim napätím približne 30 % podnikov a z nich iba 13 % predpokladalo, že zhoršené vzťahy budú dlhodobou záležitosťou, citovala výsledky prieskumu agentúra Reuters.

Napätie vo vzťahoch Číny a USA vzrástlo krátko po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta, ktorý začal presadzovať tvrdú politiku voči Pekingu. Jej súčasťou sú sankcie a vysoké dovozné clá na veľký počet čínskych produktov. Situácia sa ešte viac skomplikovala tento rok, a to v dôsledku rozšírenia nového koronavírusu z Číny.

S blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA Trump opäť spomenul možné oddelenie americkej ekonomiky od čínskej. Podľa neho by "USA neprichádzali o peniaze, ak by s Čínou neobchodovali".

Rastúce napätie v obchodných vzťahoch medzi Pekingom a Washingtonom, ako aj ekonomická neistota v dôsledku postupujúcej pandémie nového koronavírusu, sa odrazili na investičných plánoch amerických firiem v Číne. Ako ukázal prieskum, iba 29 % z nich plánuje tento rok zvýšiť v Číne objem investícií, zatiaľ čo minulý rok malo takéto plány 47 % amerických spoločností.