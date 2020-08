Dá sa to aj inak: 6 najčastejších chýb pri investovaní na vlastnú päsť

Zdroj: Bloomberg

Foto: getty images

dnes 0:40 -

Zároveň je ale v mnohých ohľadoch rizikové, investori totiž na mnohých frontoch musia odolať pokušeniam. Tu je šesť chýb, ktorých sa "investori sólisti" dopúšťajú najčastejšie.

Použitie investičných stratégií bez ich otestovania

Mnoho investorov vstupuje na finančné trhy bez veľkých plánov. Portfólio si zostavujú podľa stratégie, ktorá sa im práve zdá najlepšia. Postup by však mal byť úplne iný. Stratégiu by si mal investor vždy otestovať, ideálne ju aplikovať na historický vývoj trhov, preveriť si, aké výsledky s ňou môže dosiahnuť v období hospodárskeho rastu, ale aj počas kríz a prepadov na trhoch. Až potom ju buď prijať, alebo zavrhnúť.

Investovanie na základe popularity akciových titulov

Niektorí investori sú ako deti, milujú rozprávkové príbehy. Keď sa na trhu náhle objaví firma so "senzačným" príbehom a začne priťahovať pozornosť médií, neváhajú s kúpou jej akcií. Dobrým príkladom sú štatistiky obchodnej platformy Robinhhod, populárnej hlavne medzi mladými ľuďmi. Desaťtisíce účtov na nej len tento rok v lete vznikli napríklad kvôli akciám spoločností Tesla či Eastman Kodak. Pozornosť by ale investori mali venovať hlavne analýze firiem a ich akcií a nie na základe popularity.



Zopár veľkých stávok namiesto čo najširšej diverzifikácie

Investovať väčšinu peňazí do akcií malého počtu firiem, ktoré sa práve vezú na rastovej vlne, je lákavé. Vieme, že napríklad Amazon posilnil za rok o 80 %, Apple pridal takmer 120 %, Facebook okolo 45 % a Tesla vyše 740 %. Lenže to, že sa dnes technologickým akciám darí, nezaručuje, že sa im bude dariť aj za mesiac alebo budúci rok. Tak, ako dnes tieto tituly mieria prudko hore, môžu zamieriť aj opačným smerom. Investori by mali zvažovať všetky možné scenáre a v záujme ochrany portfólia, pred prudkým poklesom jeho trhovej ceny by mali investície rozkladať v čase a medzi rôzne triedy aktív, sektory i regióny.





Investovanie úspor určených na dôležité výdavky

Je potrebné rozlišovať medzi úsporami a voľnými úsporami. Pokiaľ vieme, že by sme mohli určitú čiastku potrebovať v nasledujúcich piatich rokoch, nemali by sme s ňou nikdy skúšať šťastie na trhu. Príkladom môžu byť úspory na vlastné bývanie. Počas akciovej rally síce možno rýchlo prísť k peniazom, ale Keď sa trend obráti, môže investor odísť napríklad len s polovicou. Jedna zo základných investičných poučiek hovorí, že ľudia by mali vždy investovať len tie peniaze, ktorých prípadná strata neovplyvní ich aktuálny život ani plány.

Investovanie pomocou zložitých a rizikových nástrojov

Cesta na trhoch by mala vždy viesť od najjednoduchšieho k najzložitejšiemu. Ideálne by investori mali začínať s lacnými podielovými fondmi a zložitejšie nástroje by si mali nechať na neskôr. Napríklad na forexe dosahuje výnos úplné minimum investorov, napriek tomu práve na ňom rada nováčikov začína. Samozrejme neúspešne.

Príliš častá kontrola výkonnosti portfólia

Ak sa budeme baviť o investovaní, nie o tradingu, hovoríme o horizonte 10 a viac rokov. V takom prípade je kontraproduktívne sledovať vývoj trhovej ceny portfólia na dennej, týždennej, ale aj mesačnej báze. Stačí sa pozrieť napríklad na vývoj trhov v tomto roku. Celý rad drobných investorov pod tlakom krízy vyvolanej koronavírusom nevydržal a portfóliá rozpredal. Pritom stačilo vydržať. Ak by niekto kontroloval portfólio každých 6 mesiacov, a pritom nesledoval, čo sa dialo v medziobdobí, koronakrízu na burzách by si vôbec nevšimol.