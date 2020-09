Čo vás nemusí zaujímať: Päť najnepodstatnejších faktorov pri investovaní do akcií

Zdroj: theBelleCurve;safalniveshak

Rok 2020 sa do burzového almanachu zapísal najrýchlejším zotavením po páde z historického maxima do medvedieho trendu. Akciám sa jednoducho darí. Medzi hviezdy amerického akciového trhu tento rok patria cenné papiere Applu, Tesly, Netflixu alebo napríklad Facebooku. Ich prudký rast nabáda na to, že by sme mali investovať výhradne do nich. Investori akcie Applu a ďalších technologických gigantov milujú a nakupujú ich bez toho, aby sa zaujímali o vyhliadky pre ďalšie mesiace a roky, ako sa darí konkurenciu a podobne.



"Áno, je pravda, že Apple ponúka nevídané zhodnotenie, je však potrebné si uvedomiť, že žiadny trend netrvá večne," upozorňuje investičná poradkyňa Blair duQuesnayová z Ritholtz Wealth Management. "Netvrdím, že by investori mali predať všetky akcie Applu, ktoré vlastnia. Mali by sa však pozrieť na to, aký podiel v ich portfóliu tento titul má, a zvážiť, či by nebolo vhodné jeho prípadnú veľkú váhu znížiť. Čo by sa stalo s trhovou cenou vášho portfólia, keby Apple, aj keď je to nepravdepodobné, skrachoval a jeho akcie sa prudko prepadli? Nabúralo by to nejako vaše plány? Ak áno, nie je vaša portfólio správne diverzifikované," dodáva.

Vishal Khandelwal, ktorý rád svoje názory premieta do ilustrácií, k tomu dodáva toto:







Je to vývoj ceny akcie.

Ale dá sa na to pozrieť aj inak. Dlhodobé investičné výnosy vytvára výkonnosť firmy, ale väčšina investorov prijíma svoje investičné rozhodnutia na základe toho, z akého bodu ceny akcií rastú a do akej miery až môžu narásť.

Teraz sa pozrite na nasledujúcu ilustráciu. Znázorňuje cenu akcie plus štyri ďalšie irelevantné skutočnosti, o ktoré sa väčšina investorov zaujíma pri zvažovaní svojich investícií.



Tieto štyri irelevantné skutočnosti sú:

cena, pri akej sa akcia predala na historicky najvyššej úrovni,

cena, ktorú ste zaplatili za akciu,

maximálna cena, ktorú akcie dosiahla od vášho nákupu,

cena, akú má akcia dnes

Pri rozhodovaní o tom, ako naložiť s peniazmi, ktoré hodláme umiestniť na akciový trh, nič z toho nezohráva rolu. Jediné, na čom záleží, je to, ako je na tom základný biznis firmy, o ktorú sa zaujímame, aké môže mať výnosy a peňažné toky v horizonte piatich až desiatich rokov. Z dlhodobého hľadiska samozrejme rast ceny akcií predstavuje hodnotu vytvorenú firmou. Ale len to. Skutočná hodnota sa nevytvára vo svete akciových trhov, ale vo svete podnikania.

Akciový trh odpočítava časť hodnoty z dôvodu všetkých nákladov, ktoré platíme za hranie tejto hry. Jedným z týchto nákladov je stres, ktorý sa vytvára pri pohľade na ceny akcií, ktoré sú dnes jednoducho irelevantné. Stručne povedané, skúste sa tomu vyhnúť. Namiesto toho zamerajte svoju pozornosť na firmy, ktoré vlastníte, pozrite sa na manažment, ktorý ich riadi, a na hodnotu, ktorú môžu v priebehu času vytvárať.