Dva dôvody, prečo sa Čína začala zaujímať o austrálske vína

Čína tvrdí, že sa podiel čínskeho vína na trhu za posledné štyri roky znížil z približne 75 % na menej ako 50 %. Údajne je za prepadom predaj austrálskeho vína, ktoré sa v Číne predáva za menej ako trhové ceny. Krajina preto žiada o uloženie antidumpingového cla vo výške 20,70 %, čo by zdvojnásobilo cenu, za ktorú sa austrálske víno predáva. Austrálske víno má od roku 2019 v rámci dohody o voľnom obchode medzi Čínou a Austráliou nulové clo. V minulom finančnom roku takmer 40 % austrálskeho vývozu vína, v hodnote 1,1 miliardy USD, smerovalo do Číny. Navrhované clo by úplne vylúčilo austrálske víno z čínskeho trhu.

Čínsky veľvyslanec v Austrálii, Jingye Cheng, v rozhovore publikovanom v apríli, povedal, že čínska verejnosť bola „frustrovaná, zdesená a sklamaná“ austrálskym postojom k mnohým problémom a mohla by bojkotovať austrálske výrobky a služby. Medzi tieto problémy patrila austrálska výzva na vyšetrenie, ako rýchlo Čína reagovala na prepuknutie koronavírusu. Medzi ďalšie dráždivé témy patrí austrálska kritika nového hongkonského bezpečnostného zákona a rozhodnutie zakázať čínskej firme Huawei účasť pri budovaní austrálskej siete 5G.

Antidumpingové prešetrovania sa opierajú o technické údaje, ktoré sa často dajú získať iba na základe analýzy dôverných obchodných informácií. Preto ten súčasný postoj Číny sa dá vnímať dvoma spôsobmi.





Odveta

Mohlo by ísť o odvetné opatrenie na austrálske antidumpingové kroky proti čínskym elektrickým káblom, veterným vežiam, sklu, papieru do kopírok formátu A4, chemikáliám, herbicídom a hliníkovým výrobkom či oceli. Austrália má proti Číne zavedených viac antidumpingových opatrení ako proti ktorejkoľvek inej krajine. Čínske ministerstvo má ale problém. Prítomnosť čínskych investorov v austrálskych vinárskych podnikoch, ktoré predávajú priamo do Číny prostredníctvom svojich vlastných distribučných sietí. Bolo by ťažké navrhnúť antidumpingovú sankciu, ktorá by ich nezasiahla.

Politické posolstvo

Ďalšou možnosťou je, že Čína sa snaží spôsobiť ekonomický dopad a vyslať politické posolstvo. V v tomto smere by bolo využitie vína rozumné riešenie. Čína ho pre svoj hospodársky rast nepotrebuje. Ďalšou výhodou je narušenie silnej austrálskej poľnohospodárskej lobby. Ak by sa sankcie uvalil aj na austrálske uhlie, jačmeň a hovädzie mäso, zasiahlo by to celé priemyselné odvetvia. Pracovníci by vyvíjali tlak na austrálsku vládu, aby bola menej konfrontačná voči Číne.

Podobnou stratégiou by mohlo byť vykreslenie Austrálie v negatívnom svetle. Čína by tvrdila, že zastavila dodávky z kvalitatívnych a hygienických dôvodov. Šlo by o spôsob, ako zvrátiť sentiment čínskych občanov proti Austrálii. Je ťažké dnes povedať, či Čína jednoducho vyjadruje nespokojnosť s austrálskymi antidumpingovými opatreniami voči nej, alebo či dúfa, že Austrália bude politicky tvárnejšia.