Na Slovensku chýba podľa M. Christenka alternatíva voči skládkam odpadu

dnes 16:31 -

Slovensku začínajú chýbať zariadenia na spracovanie niektorých druhov odpadu. Upozorňuje na to generálny riaditeľ akciovej spoločnosti ewia Marián Christenko, podľa ktorého je slovenské odpadové hospodárstvo v hlbokej kríze. Skládkovanie označil za archaický spôsob nakladania s odpadom. Kríza sa podľa neho skončí, keď sa začnú budovať moderné zariadenia na energetické spracovanie odpadu ako druhý pilier odpadového hospodárstva popri recyklácii.

Reagoval tak na slová premiéra Igora Matoviča a ministra životného prostredia Jána Budaja (obaja OĽANO), že odpadové hospodárstvo na Slovensku je v kríze. Tí o tom hovorili v súvislosti so situáciou v Zavare pri Trnave, kde obyvatelia odmietajú výstavbu Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) v extraviláne obce. Zámer postaviť Centrum cirkulárnej ekonomiky na spracovanie odpadu ohlásila akciová spoločnosť ewia.

"Tridsať rokov sa do spracovania odpadu výraznejšie neinvestovalo a výsledkom je, že vo viacerých regiónoch nemáme napríklad kde spracúvať kaly z čistiarní odpadových vôd, chýbajú zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom či zariadenia na recykláciu vytriedeného odpadu a čo je najhoršie, chýba nám alternatíva voči skládkam, ktoré by mali do roku 2035 podľa EÚ takmer úplne skončiť," upozornil Christenko.

Poukázal, že vyspelé štáty EÚ už vyše polstoročia investujú do spracovateľských zariadení, ktorými sú recyklačné linky a Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré z nerecyklovateľného odpadu vyrábajú elektrickú energiu a teplo. "U nás sa za 30 rokov nepostavilo ani jedno takéto zariadenie," vyhlásil. Christenko súhlasí s premiérom Matovičom, že treba osvetu v oblasti nakladania s odpadom.

Dodáva, že pokiaľ nebude verejný záujem v tejto oblasti rýchlo a poctivo naformulovaný, víťazom dňa v Zavare bude nová kazeta trnavskej skládky so státisícmi ton nového odpadu. „Ak vláda verejný záujem pomenuje, podporí ho bez ohľadu na formu vlastníctva, som presvedčený, že do šiestich až siedmich rokov by sme mohli dobehnúť v spracovaní odpadu Fínov, Švédov, Dánov a Rakúšanov," doplnil Christenko.