Výpadok daňovo-odvodových príjmov by mohol dosiahnuť 2,7 miliardy eur

Daňovo-odvodové príjmy štátu by mohli byť v tomto roku nižšie o 2,7 miliardy eur, teda 3,14 % hrubého domáceho produktu v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok v decembri 2019. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej najnovšej augustovej prognóze s tým, že prepad daňových príjmov sa stabilizuje. Predikcia príjmov v júli tohto roka odhadovala prepad na úrovni 2,9 miliardy eur.

Najväčší vplyv na výber daní a odvodov má pandémia nového koronavírusu, ktorá ovplyvňuje ekonomický vývoj na Slovensku. "Najväčšie odchýlky súvisia s položkami naviazanými na mzdovú bázu a s daňou z príjmov právnických osôb, v ktorej je veľká neistota s ohľadom na makroekonomický vývoj," konštatuje RRZ.

V porovnaní s novelou zákona o štátnom rozpočte schválenou v júli tohto roka, ktorá vychádza z júnovej prognózy daňového výboru, indikuje augustová prognóza RRZ mierne vyššie daňovo-odvodové príjmy na úrovni 86 miliónov eur. "Z pohľadu vplyvu na saldo verejnej správy to znamená výpadok 2,8 miliardy eur. Rozdiel oproti sume 2,7 miliardy eur je spôsobený očistením o vplyv položiek neutrálnych na saldo. Ide o daňový bonus, tzv. dve percentá na verejnoprospešný účel a mimoriadny príjem z dlžného poistného Sociálnej poisťovne vyplývajúci z oddlženia nemocníc," uvádza RRZ.

Podľa RRZ sa však objavili aj pozitívne signály. "Na základe niektorých indícií môžeme skonštatovať, že situácia sa dnes javí ako stabilizovaná. Takou indíciou je najmä lepšie plnenie dane z pridanej hodnoty ku koncu druhého štvrťroka, čo odráža lepší vývoj spotreby," konštatuje RRZ. V prípade pokračovania tohto vývoja možno podľa rozpočtovej rady očakávať výraznejšie zvýšenie prognózy výberu DPH v nasledujúcich obdobiach. "Lepšie, ako sa očakávalo, sa tiež vyvíja zamestnanosť, a teda aj príjmy z odvodov a daní fyzických osôb," doplnila RRZ.