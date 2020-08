Americký prezident D. Trump zrušil rokovania s Pekingom o obchodnej dohode

dnes 9:01 -

"Nechce sa mi teraz s nimi diskutovať," vyhlásil Trump pre novinárov počas cesty do Arizony, čo zverejnila agentúra DPA. Ako dodal, "po tom, čo Číňania urobili USA a svetu, nechce s nimi viesť rozhovory," takže ich zrušil.



Trumpovo vyhlásenie prišlo iba deň po tom, ako prezident pochválil Čínu za nákup amerických agroproduktov a jeho poradca pre obchod Peter Navarro vyhlásil, že prvá fáza obchodnej dohody "pokračuje v stanovenom kurze".



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sú napäté prakticky od nástupu Trumpa do úradu prezidenta začiatkom roka 2017. Spočiatku išlo o spory pre obchod a duševné vlastníctvo, situácia sa však prudko zhoršila po rozšírení sa nového koronavírusu zo strednej Číny.



Washington a Peking podpísali 1. fázu obchodnej dohody v januári tohto roka a do platnosti vstúpila o mesiac neskôr. Každých šesť mesiacov by obe strany mali prerokovať jej plnenie.