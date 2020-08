Čo prezieraví robia na začiatku, hlupáci robia na konci

Zdroj: thefelderreport;MW

Foto: getty images

dnes 9:20 -

Jesse Felder pred pár rokmi investoval na trhu so zlatom a do akcií jeho ťažiarov. Dnes môže sčítavať zisky. Pred piatimi rokmi radil nenásytnosť a agresívne nákupy na trhu so zlatom a akciami jeho producentov. Bolo to v čase, keď sa cena unce zlata blížila k hladine 1000 USD, samotný kov bol znevažovaný a akcie producentov výrazne zaostávali za silnou rally indexu S&P 500. Odvtedy ale cena zlata vzrástla o viac ako 75 %, index cien akcií jeho producentov vzrástol o viac ako 200 %, zatiaľ čo široký akciový index získal na hodnote len zhruba polovicu.





Veľká časť nadvýkonnosti zlata a akcií producentov sa ale odohrala v posledných týždňoch a mesiacoch, kedy sa cena kovu vzdialila na 20 % od svojho 40-týždenného priemeru.

"Sledujeme zlatý ohňostroj, ktorý som vyzeral už pred pár rokmi. Mám ale na pamäti slová Warrena Buffetta o tom, že to, čo prezieraví robia na začiatku, robia hlupáci na konci. Netvrdím, že je býčí trend na trhu s drahými kovmi na konci, to v žiadnom prípade, ale myslím si, že strach, ktorý zo zlata a akcií jeho ťažiarov v posledných rokoch robil skvelú príležitosť, bol zahnaný tohtoročným rastom ceny kovu," vysvetľuje Jesse Felder prečo dnes už nemá zmysel tak vášnivo nakupovať zlato.

Vzhľadom na to, že úrokové sadzby sú v súčasnosti v mnohých krajinách v negatívnom pásme a nachádzame sa v deflačnom prostredí s bezprecedentnými stimulmi zo strany centrálnych bánk po celom svete, zlatí býci tvrdia, že cena drahého kovu pôjde ešte omnoho vyššie.



Zlatý podielový fond, VanEck International Investors Gold Fund, má 1,2 miliardy dolárov v aktívach a dokázal dosiahnuť viac ako 56 % ročnú návratnosť ku dňu 3. augusta. Spoločnosť tiež otvorila niekoľko fondov obchodovaných na burze s expozíciou drahého kovu. Zástupca fondu, Jan van Eck, tvrdí, že zlato, by mohlo dosiahnuť 3400 dolárov za uncu, čo predstavuje zhruba 68 % nárastu oproti súčasným úrovniam. K 30. júnu 2020 mala spoločnosť aktíva za 23,5 miliárd dolárov v rôznych stratégiách týkajúcich sa zlata.