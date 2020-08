Obdobie búrok a záplav: Čoho by ste sa mali držať, aby vás neživotné poistenie chránilo

Zdroj: OVB

Kým podľa štatistiky SHMÚ v roku 2017 Slovensko zažilo 137 povodní, z čoho polovica bola spôsobená vytrvalým dažďom, v roku 2018 to bolo 5-krát viac povodní (696) a viac ako polovicu tvorili prívalové zrážky. „Poisťovne dlhodobo pracujú s povodňovými mapami, ktoré im ukazujú, ktoré územia sú rizikovejšie ako iné. Od toho sa potom logicky odvíja výška poistného. Ak rovnaké územie zasiahne tri roky po sebe povodeň, v takom území už poisťovňa zvažuje stopku na poistenie proti tomu živlu. Pre ľudí to znamená, že pred stavbou alebo kúpou domu si treba preveriť, či nejde o záplavové územie a ak áno, takémuto bývaniu sa vyhnúť. A ak už máte poistený dom v rizikovom území, netreba platnú poistku vypovedať, pretože riskujete zhoršenie podmienok,“ radí Marián Búlik.

Nezabudnite na odstraňovanie škôd

„Kľúčové je poistiť sa proti rizikám, ktoré vám môžu spôsobiť najvyššie škody. Čiže chrániť si samotnú stavbu poistením nehnuteľnosti, ale nezabúdať ani na domácnosť, čiže nábytok a ďalšie vybavenie. Pri živloch nezabudnite na záplavu aj povodeň. Ak vo vašej zmluve chýbajú, oslovte finančného sprostredkovateľa, aby vám toto riziko dopoistil,“ radí Marián Búlik z OVB.

Zabudnúť netreba na poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. „Ak v zime cencúľ alebo ľad zo strechy vášho domu poškodí parkujúce auto či nebodaj niekoho zraní, máte problém. Poistenie zodpovednosti stojí pár eur a rozhodne ho odporúčam.“

Hodnotnou súčasťou je pripoistenie nákladov na odstránenie škôd. Sú to nemalé náklady za odstraňovanie vody či bahna z pivnice a vysušenia priestorov od nadmernej vlhkosti, aby mohla začať rekonštrukcia. Nie je to samozrejmá súčasť zmluvy, treba si vybrať produkt, ktorý toto pripoistenie obsahuje.





Ak vás búrka vytopí cez otvorené okno, odškodnenia sa nedočkáte

Pri prívalovom daždi sa stáva, že škody poisťovne odmietajú preplatiť. Nie je to ľubovôľa, ale dôsledok zanedbania povinností z vašej strany. „Základnou požiadavkou poisťovne pri každom type rizika je, že vy ako majiteľ nehnuteľnosti urobíte všetky opatrenia, aby ste škode predišli. Toto mnoho ľudí podceňuje. Veľmi častou situáciou sú otvorené vetračky či celé okná, cez ktoré do domu či bytu naprší. V takom prípade je zrejmé, že človek porušil zmluvu, a teda poisťovňa má nárok krátiť alebo úplne odmietnuť preplatenie škody. Je preto kľúčové, aby ste vždy pri odchode z domu skontrolovali, že ste zavreli okná, nenechali tiecť vodu či pretekať toaletu, vypli plyn a zamkli dvere. To je základný predpoklad získania odškodného od poisťovne,“ vysvetľuje M. Búlik z OVB.

Ako si poistiť auto proti prírodným živlom

Proti živlom viete chrániť auto dvoma spôsobmi: havarijným poistením alebo pripoistením proti živlom, ktoré si uzavriete k PZP. Pripoistenie k povinnej poistke je cenovo výhodnejší spôsob. S cenou 10 – 20 eur ročne podľa poisťovne je auto chránené pred následkami víchrice (napríklad keď odlomený konár poškodí auto) a požiaru, pred záplavou, povodňou, krúpami a zosuvom pôdy. V zime zase napríklad pred pádom zľadovateného snehu zo stromu. Cenu ovplyvňuje výška spoluúčasti, pričom s klesajúcou spoluúčasťou rastie cena poistenia. Pri havarijnej poistke je auto kompletne chránené. Rovnako však treba počítať so spoluúčasťou, ak je dojednaná. Známy prípad zhorených áut z poľného parkoviska pri kúpalisku Vincov les spred pár rokov ukazuje, že majetok vám z ničoho nič môže zničiť oheň. „Ak si poistíte auto proti poškodeniu živlami, ide výlučne o prírodné živly, bezprostredne nespôsobené človekom a jeho správaním. Napríklad ak blesk spôsobí zapálenie suchej trávy. V tomto prípade však tráva vzbĺkla z horúceho výfuku jedného z áut, a nešlo preto o klasický živel. Tento prípad ukazuje, že svoje auto netreba v lete parkovať na miestach so suchou trávou, ktorá môže začať horieť. Pretože len ťažko budete hľadať vinníka a dokazovať mu zavinenie.“







Ako postupovať, keď sa stane poistná udalosť

Keďže pri živelných udalostiach sú poškodených desiatky až stovky, nemá zmysel čakať na obhliadku na mieste. Škodu treba nahlásiť na infolinke poisťovne a následne detailne nafotiť. „Pri aute nezabudnite pritom aj na okolie, aby bolo jasné, na akom mieste sa udalosť stala a ako vyzeralo okolie po silnom daždi či záplave. Dôležité je odfotiť aj vnútro auta vrátane všetkých detailov, ktoré poškodila voda či blato. Pri vyplnení hlásenia o škode treba poisťovni alebo firme, ktorá pre poisťovňu udalosť rieši, zaslať aj fotodokumentáciu,“ radí M. Búlik.

Po nahlásení udalosti môžete dom, byt či auto upratať iba do nevyhnutnej miery. Podstatné je počkať na obhliadku a až potom riešiť veľké upratovanie a opravy. Keďže niektoré škody nie sú na prvý pohľad viditeľné, je treba pri aute trvať na doobhliadke v servise. To znamená, že servis demontuje poškodené diely a vyskúša potenciálne poškodené súčiastky a technik potom preskúma všetky škody, ktoré pri prvej obhliadke nemohol zistiť.