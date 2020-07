Cenová hitparáda: Ako koronakríza ovplyvnila ceny potravín

Zdroj: Poštová banka

Na základe najnovších údajov Štatistického úradu SR sa ceny tovarov a služieb v našich obchodoch v júni medziročne zvýšili o 1,8 %, čo predstavuje najpomalší rast zhruba od konca roka 2017. Na začiatku tohto roka spotrebiteľské ceny rástli ešte tempom 3,0 %, ale pod vplyvom koronakrízy začal rast cien u nás spomaľovať.

Čo nás vychádza lacnejšie a čo drahšie ako pred rokom?

Napriek spomaľovaniu inflácie zaplatíme dnes menej ako pred rokom jedine za dopravu a za odevy a obuv. Doprava nás v júni vychádzala o -5,4 % menej ako vlani, a to vďaka výraznému poklesu cien ropy na svetovom trhu. Menej zaplatíme aj za oblečenie a obuv, ale len nepatrne, o -0,2 %. Ceny ostatných položiek boli v júni vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Najviac sa medziročne zvýšili ceny rozličných tovarov a služieb (o 4,6 %) a ceny v oblasti vzdelávania (o 4,5 %). V porovnaní s úvodnými mesiacmi tohto roka, teda s obdobím pred koronakrízou, ale inflácia v júni spomalila na medziročnú úroveň 1,8 %.

Medzimesačne, teda v porovnaní s májom, sa v júni celkové spotrebiteľské ceny znížili o -0,1 %. K najvýraznejšiemu zlacneniu došlo v prípade potravín (o -1,5 %). Znížili sa ale aj ceny odevov a obuvi (o -0,6 %), alkoholu a tabaku (o -0,4 %), ceny v oblasti rekreácie a kultúry (o -0,4 %) a ceny vo vzdelávaní (o -0,2 %). Drahšie boli v júni v porovnaní s májom hlavne služby v zdravotníctve (o 1,2 %) a rozličné tovary a služby (o 1,1 %).

Prečo inflácia spomaľuje?

Ako sme už spomínali, inflácia v júni spomalila na medziročnú úroveň 1,8 %. V porovnaní s úvodnými mesiacmi tohto roka, teda s obdobím pred koronakrízou, došlo v súčasnosti k spomaleniu medziročného cenového rastu takmer pri všetkých položkách – vrátane potravín, dopravy, odevov či služieb v reštauráciách a hoteloch.

Čo sa podpisuje pod toto spomaľovanie inflácie?

Na svedomí to má predovšetkým ropa, ktorá tlačí nadol nielen ceny v doprave ale aj ceny ostatných tovarov, keďže zlacňuje ich prepravu do obchodov k zákazníkom. Ďalším faktorom, ktorý pôsobil v júni brzdiaco na infláciu, sú ceny potravín, keďže ich rast v júni výraznejšie spomalil. No a v neposlednom rade sa pod pomalší rast inflácie podpisuje aj súčasná koronakríza a s ňou súvisiace spomaľovanie ekonomiky.

Ako koronakríza ovplyvnila ceny potravín?

Ich vývoj by sme mohli opísať slovami „ako na hojdačke“, nakoľko v januári a vo februári sa ceny potravín zvyšovali o 4,4 resp. 4,6 %. V marci, kedy bol u nás potvrdený prvý prípad nákazy vírusom COVID-19 a došlo k zavádzaniu karanténnych opatrení, rast cien potravín spomalil na 3,7 %. Následne však začal opäť zrýchľovať, keďže dopyt po potravinách počas krízy rástol, a to z viacerých dôvodov. Ľudia si, hlavne v úvode krízy, vytvárali väčšie zásoby potravín kvôli obavám z ich nedostatku. Zároveň sme sa častejšie stravovali doma, a teda nakupovali aj viac potravín, keďže návštevy reštaurácií sme v značnej miere obmedzili. Potraviny preto v apríli medziročne zdraželi o 4,3 % a v máji dokonca o 4,8 %. V júni sa už ale prejavilo upokojenie a stabilizácia koronakrízy a rast cien výraznejšie spomalil na úroveň 2,6 %. V mesačnom porovnaní, teda jún verzus máj, dokonca potraviny zlacneli, a to o -1,5 %.

Ako sa bude vyvíjať inflácia a ceny potravín tento rok?

Očakávame, že inflácia bude aj v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať a za celý tento rok dosiahne priemernú úroveň 1,7 %. Podpisovať sa pod to bude lacnejšia ropa, ale ruku k dielu môže postupne pridať aj nižší dopyt zo strany spotrebiteľov, nakoľko situácia na trhu práce sa zhoršuje.

Cenový vývoj potravín je okrem koronakrízy ovplyvňovaný aj mnohými ďalšími faktormi, predovšetkým úrodou a vývojom cien agrokomodít na svetovom trhu. Svoju úlohu tu ale zohráva aj konkurencia a boj o zákazníka medzi jednotlivými predajcami. Vo významnej miere sú ceny potravín ovplyvňované aj cenami ropy, nakoľko potraviny treba nielen vyrobiť, ale aj prepraviť do obchodov k zákazníkom. A práve prepad cien čierneho zlata bol v posledných mesiacoch faktorom, ktorý tlačil smerom nadol aj ceny ostatných tovarov. V júni došlo vďaka novej úrode a stabilizácii pandémie k spomaleniu cenového rastu potravín na úroveň 2,6 %. V nasledujúcich mesiacoch očakávame, že tempo ich rastu bude ďalej zmierňovať a potraviny budú pôsobiť tlmiaco na infláciu. Niektoré druhy potravín, predovšetkým ovocie či zelenina, ale môžu byť kvôli horšej úrode drahšie.

Slovensko, podobne ako mnohé ďalšie európske krajiny, v jarných mesiacoch trápilo aj extrémne sucho. Nedostatok dažďov zasiahol v apríli aj v máji hlavne ovocinárov a ich úrodu jahôd, čerešní, marhúľ či broskýň. Okrem sucha bola značná časť ovocných sadov poškodená aj nočnými mrazmi. To tlačí ceny týchto druhov ovocia smerom nahor a my musíme v obchodoch a na trhoch často siahnuť hlbšie do vrecka ako vlani. Okrem toho, sucho ovplyvnilo aj úrodu obilnín, hlavne pšenice, jačmeňa, kukurice či repky. Až nasledujúce mesiace ukážu, aká nakoniec tohtoročná úroda bude a v akej miere sa sucho premietne do zdražovania potravín.

Cenová hitparáda potravín

Na základe údajov ŠÚ SR o spotrebiteľských cenách za jún 2020 sme zostavili cenovú hitparádu základných potravín, ktoré často vkladáme do nášho nákupného košíka. Nákupy potravín nás aktuálne vychádzajú drahšie ako vlani. A aj drahšie ako pred koronakrízou, teda na začiatku tohto roka, nakoľko ceny potravín počas tohto roka medziročne aj medzimesačne rastú.

A čo od začiatku tohto roka zdraželo najviac?

Zelenina a ovocie zaznamenali v júni v porovnaní s januárom až dvojciferné tempá rastu. Mandarínky boli v júni až o takmer 80 % drahšie ako v januári a červené melóny o cca 45 %. O vyše 30 % zdraželi aj citróny, pomaranče a jablká. Medzi potraviny s dvojciferným tempom rastu ale patrili ešte aj ďalšie druhy ovocia a zeleniny – cesnak, cibuľa, kiwi, mrkva, kapusta aj zemiaky.

Ceny sa od začiatku tohto roka zvýšili aj v prípade viacerých mäsových výrobkov. O približne 5 % sa v porovnaní s januárom zvýšila cena trvanlivej aj šunkovej salámy, slaniny a párkov. O zhruba 4 % drahšie je aj hovädzie mäso, konkrétne hovädzie predné s kosťou aj bez kosti. Ostatné druhy mäsa ale nezdražovali. Ceny kuracieho mäsa sa držia približne na úrovniach zo začiatku roka. A bravčové mäso je dokonca lacnejšie ako v januári, a to o -2 až -6 %, v závislosti od druhu mäsa.

Mliečne výrobky sa hýbali oboma smermi. Za syry si oproti začiatku roka skôr priplatíme – napríklad za oštiepok 2,4 % a za Eidam zhruba 3 %. Ceny mlieka sa ale takmer nezmenili. Lacnejšie ako v januári nás vychádza tvaroch, smotana, jogurty a najvýraznejšie zlacnelo maslo, a to o -3,7 %.

Nájdu sa aj potraviny, ktorých ceny klesli oproti začiatku roka až o dvojciferné číslo. Najvýraznejšie zlacnel petržlen, a to o -28 %, nasledovali uhorky (o -25 %) a paradajky, ktorých cena je nižšia o zhruba pätinu.