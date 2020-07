Rabobank: Žijeme v prekrásne bláznivom svete

Zdroj: rabobank

Je to svet, v ktorom vidíme ohromujúci nárast deficitu vo verejnom sektore. V Spojenom kráľovstve už dosiahli výdavky úroveň druhej svetovej vojny. Jeden príklad za všetky: britský kancelár plánuje zaviesť 10 deregulovaných „bezplatných prístavov“ v celej krajine, kde sa dane a clá Spojeného kráľovstva nebudú vôbec uplatňovať. Je zrejmé, že ide o inverznú taktiku utrácania väčšieho množstva peňazí na zabudnutých miestach. Čisto hypoteticky možno vznikne budúci mini-Hongkong len preto, že tam neexistujú žiadne predpisy a žiadne dane, ktoré sa tam platia? Uvidíme. Tieto deficity sa budú ešte zväčšovať. Ale zníženie zdanenia na nulu znamená aj zníženie príjmov.



Rovnako je to svet, v ktorom napriek tomu, že sa jeden z troch Američanov obáva že nedokáže platiť nájomné, ​​z Bieleho domu sa ukazuje zdržanlivosť pri presadzovaní nového veľkého fiškálneho balíka. Je to všetko politické načasovanie? Alebo to odráža oficiálne postoje ekonomických poradcov ako je Stephen Moore a Larry Kudlow?

Je to svet, v ktorom sa napriek veľkostiam štátu alebo absencii veľkosti štátu naďalejklesajú výnosy dlhopisov: 5-ročný americký s 0,25 %, 5-ročný britský je dokonca na -0,07 %, aj keď sa chystajú vytvoriť miesto „bez daní“. Je to svet, v ktorom sú globálne akcie naďalej inverzným pohybom voči výnosom dlhopisov.



Politika je, prirodzene, celkom špecifickým príkladom, žije si vo svojom vlastnom špeciálnom, trochu šialenom svete na niekoľkých frontoch. Všetko stúpa hore a klesá dole ako na trhu, stačí sa pozrieť na to, ako Joe Biden úspešne vystupuje ako väčší ekonomický outsider než Donald Trump.

Medzitým v Poľsku, ktoré využíva členstvo v EÚ viac ako väčšina krajín, je už po voľbách, zvíťazil proti EÚ zameraný populista Duda, ktorý tesne porazil svojho proeurópskeho súpera. Dudovo víťazstvo by nemalo mať výrazný vplyv na zlotý a miestne aktíva v nasledujúcich 12 mesiacoch. Jeho opätovné zvolenie je vskutku pozitívne, pretože hospodárstvo je v recesii a je nevyhnutné, aby vláda a prezident spolupracovali. Z dlhodobejšieho hľadiska však Dudovo druhé funkčné obdobie umožní vládnucemu PiS ďalej upevniť svoju moc. EÚ, ktorej hrozí ďalší problém, sa môže pokúsiť ho ignorovať, vyzbrojená predovšetkým vznešenou rétorikou.

Samozrejme, všetko toto postavené na hlavu bolo dobré v minulosti, keď to vyvíjalo smerom, aký trh oceňoval. Mali sme bývalých britských trockistov, ktorí sa časom zmenili na trh milujúci nových labouristov. Alebo taliansku demokratickú stranu, ktorá s potešením podporuje „rozumný“ neoliberálny konsenzus o eurozóne, ale pôvodne šlo o komunistickú stranu. To sa nepovažovalo za šialené. Bol to len duch času, duch tej doby.





Pamätáte si The Scorpions z roku 1990, keď prišli so silnou baladou „Winds of Change“? Objavili sa obvinenia, že tento megahit bol vlastne zložený agentmi CIA, ktorý chcel bývalý sovietsky blok presvedčiť o potrebe mierových zmien. Kapela to popiera, asi by nebolo dobré ak by sa ukázalo, že rockeri pracovali pre CIA. Čo bude ďalej? Že Ozzy Osbourne pracoval pre MI6? Je to dvojnásobne šialený svet, ak takýto príbeh púta pozornosť „letnej sezóny“, zatiaľ čo všade okolo nás sa odohrávajú skutočné incidenty studenej vojny, nie sprisahania. Aj trhy by radšej počúvali Winds of Change ale musia čeliť nepríjemným geopolitickým vetrom fúkajúcim do ich tváre.



Bloomberg píše, že Čína tlačí na globálnu úlohu juanu, svoju menu je odhodlaná internacionalizovať, aby posilnila svoju pozíciu a zlikvidovala „USD zbraň“. V článku sa uvádza dlhý zoznam čínskych odborníkov, ktorí podporujú nevyhnutnosť tohto kroku. A potom správne tvrdí, že na to musí Čína buď otvoriť svoj kapitálový účet, alebo oveľa viac dovážať aby spustila deficit bežného účtu, čo tiež neurobí, pretože to znamená, že bude zraniteľnejšia. Čína musí urobiť niečo, čo nemôže urobiť. Našťastie sa stále dospelo k záveru, že Spojené štáty americkú zbraň menom dolár nikdy nepoužijú „pretože by to bolo zlé“. Ale čo keď Trump potrebuje zmeniť predpovede na tému „Peking Biden“? A čo keby v novembrových voľbách prehral? Nepoužil by presne túto zbraň? Takéto riziká sú očividne stále „šialené“, dokonca aj v dnešnom svete. Či nie sú? "Rock You Like Hurricane", ako tiež spievajú Scorpions.

Autorom je Michael Every z Rabobank.