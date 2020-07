Čínske banky sa pripravujú na najhorší scenár: Strata prístupu k SWIFT

Zdroj: zerohedge

Foto: SITA/AP

dnes 10:41 -

Návrh zákona, ktorý čaká na podpis Trumpa, požaduje sankcie voči čínskym úradníkom a ostatným, ktorí pomáhajú porušovať autonómiu Hongkongu, a voči finančným inštitúciám, ktoré s nimi obchodujú. Nevysvetľuje však, ako by sankcie vyzerali. „V tomto návrhu zákona sú sankcie, ktoré by sa mohli interpretovať tak, že by banke zabránili zúčtovať niektoré dolárové transakcie prostredníctvom amerických inštitúcií, ale na rozdiel od iných zákonov o sankciách neexistujú osobitné ustanovenia, ktoré by zákon vykladali,“ povedal Nick Turner, právnik špecializujúci sa na sankcie a pranie špinavých peňazí v spoločnosti Steptoe & Johnson v Hongkongu.

V prípade „najhoršieho scenára“, ktorý zvažujú čínska komerčná Bank of China a Industrial and Commercial Bank of China, veritelia skúmajú možnosť odrezania sa od amerického dolára, alebo straty prístupu k dolárovému vyrovnaniu, uviedli dva zdroje agentúry Reuters. Najhorší scenár tiež predpokladá run na banky, pobočky v Hongkongu, ak by sa zákazníci obávali, že dôjde k opusteniu od americkej meny. „Dúfame v to najlepšie, ale pripravujeme sa na to najhoršie. Nikdy neviete, ako sa veci vyvrbia,“ uviedol jeden zo zdrojov.

V prípade miernejšieho scenára, ktorý predpokladá Čínska poľnohospodárska banka (AgBank), by poskytovatelia pôžičiek museli nájsť spôsoby, ako riešiť problém klientov zaradených na americkú čiernu listinu, najmä tých, ktorí by mohli čeliť náhlej strate likvidity.







Reuters dodáva, že pohotovostné plány začali vypracúvať banky, ktoré majú najviac čo stratiť. Podľa výpočtov agentúry Reuters mala Bank of China, najvýznamnejší medzinárodný poskytovateľ úverov v krajine, najväčšiu dolárovú expozíciu voči štyrom najväčším poskytovateľom pôžičiek v krajine na konci roku 2019, pasíva predstavovali približne 433 miliárd dolárov. Čínske štyri najlepšie banky, medzi ktoré patria aj ICBC, China Construction Bank a AgBank, mali ku koncu roka 2019 pasíva v amerických dolároch spolu za 7,5 bilióna juanov.

Podľa správy najmenej tri štátne leasingové spoločnosti, vrátane ICBC a CSIC Leasing, pripravujú pohotovostné plány. Leasingové spoločnosti sa často vo veľkej miere spoliehajú na pôžičky v dolároch na financovanie nákupu lietadiel, strojov a zariadení.

Okrem plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí Čína vyhlásila, že „spustí protiútok proti hegemónii USA“, ak Trump zablokuje prístup čínskych bánk k dolárovému financovaniu a platobnému systému SWIFT. Podľa Makro SGH by tieto protiopatrenia Číny mohli zahŕňať zrýchlenie používania renminbi pre vlastný čínsky paralelný cezhraničný medzibankový platobný systém (CIPS), prudký nárast v poskytovaní pôžičiek denominovaných juanoch krajinám z iniciatívy Hodvábnej cesty, tlak pre väčšie využitie čínskej meny prostredníctvom futures na ropnú burzu v Šanghaji (INE) a urýchlenie nasadenia prvej digitálnej meny vydanej centrálnou bankou.