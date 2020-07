Ratingová agentúra S&P očakáva pokles dubajskej ekonomiky o viac než desatinu

dnes 15:46 -

Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) odhaduje, že dubajská ekonomika klesne tento rok o viac než desatinu. Na budúci rok by sa hospodárstvo blízkovýchodného centra turizmu a obchodu malo vrátiť k rastu, jeho tempo však bude podľa S&P ani nie polovičné v porovnaní s prepadom v roku 2020. Navyše, v ďalších rokoch by sa rast mal spomaliť.

Podľa S&P klesne dubajská ekonomika tento rok o 11 %. Ako agentúra dodala, ekonomiku emirátu vo veľkej miere poškodili opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Ak sa jej odhad potvrdí, pre jedno z najväčších svetových obchodných centier to bude znamenať takmer štvornásobne výraznejší pokles než počas svetovej finančnej krízy v roku 2009.

"V súčasnosti očakávame, že reálny hrubý domáci produkt (HDP) Dubaja klesne v tomto roku zhruba o 11 %," uviedli analytici S&P. Zároveň dodali, že počítajú so zvýšením rozpočtového deficitu na 4 % HDP.

V budúcom roku by ekonomika Dubaja mala vzrásť o 5 %, čo však predpokladaný tohtoročný pokles nedokáže vykompenzovať. Okrem toho v rokoch 2022 a 2023 počíta S&P so spomalením tempa rastu na 2 %. To je zhruba polovičný rast v porovnaní s priemerným tempom rastu za posledných 10 rokov.

Agentúra okrem toho zhoršila rating dvoch kľúčových realitných spoločností emirátu do neinvestičného pásma. S&P oznámila, že rating spoločnosti Emaar Properties, najväčšej realitnej firmy SAE, ktorá je za výstavbou najvyššej budovy sveta Burdž Chalífa, znížila na BB+ z BBB-. Rating spoločnosti sa tak dostal z investičného do neinvestičného pásma.

Ako S&P dodala, očakáva pokles tržieb spoločnosti Emaar Properties v tomto roku o 15 % až 20 %. V budúcom roku predpokladá ich zotavenie, to však bude v porovnaní s poklesom v tomto roku iba čiastočné.

Mimo investičného pásma sa dostal aj rating spoločnosti DIFC Investments, divízie firmy, ktorá prevádzkuje slobodnú zónu známu ako Medzinárodné finančné centrum Dubaja. Aj jej rating znížila agentúra z BBB- na BB+.