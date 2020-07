Mesto Vráble chce smart technológiami modernizovať osvetlenie i parkovací systém

dnes 14:31 -

Mesto Vráble chce zavádzať nové smart technológie na území mesta. Projekt zahŕňa zavedenie inteligentného kamerového systému, verejného osvetlenia, meteostaníc, inteligentného parkovacieho systému a priechodov pre chodcov. Zámer realizácie projektu Zavádzanie inteligentných technológií v meste Vráble schválilo mestské zastupiteľstvo.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú vyše 867.000 eur, finančné prostriedky chce samospráva získať z eurofondov. „Je reálny predpoklad získania 95 percent týchto prostriedkov formou dotácie,“ skonštatoval primátor Tibor Tóth. Na spracovanie štúdie a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladané náklady na obstaranie projektovej dokumentácie sú 14.765 eur, radnica ich chce pokryť z úverových zdrojov.

Realizáciou projektu sa podľa vedenia mesta vytvoria predpoklady na výraznú modernizáciu verejného osvetlenia aj v tých lokalitách, ktoré zatiaľ neprešli zmenami. Inteligentné verejné osvetlenie umožní vzdialenú správu verejného osvetlenia komunikácií a umožní nastaviť si vlastný rozvrh osvetlenia a stmievania, pričom dokáže znížiť spotrebu energie až o 50 percent. Zavádzanie nových smart technológií by tiež malo pomôcť pri regulácii parkovania najmä v centre mesta, pribudnúť by mali elektronabíjacie stanice. Projekt zahŕňa aj inštaláciu zariadení zaznamenávajúcich a vyhodnocujúcich stav ovzdušia, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k zlepšeniu životného prostredia.