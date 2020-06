Počas 100 dní išlo na pomoc ľuďom približne pol miliardy eur

dnes 9:01 -

Prioritou Milana Krajniaka (Sme rodina) po prevzatí funkcie ministra práce bolo nájsť riešenie, ako pomôcť ľuďom v čase koronakrízy. Uviedol to pri príležitosti 100 dní vlády. V ďalšom období sa chce venovať napríklad zavedeniu modelu financovania osôb odkázaných na starostlivosť, ale aj reforme dôchodkového systému.

Rezort práce vyčíslil, že počas sto dní vyplatil vyše 499 miliónov eur a pomohol viac ako miliónu obyvateľov, mnohým opakovane každý mesiac. "Keď som prišiel na ministerstvo, kládol som si tú najpodstatnejšiu otázku - ako vieme pomôcť čo najviac ľuďom v čo najkratšom čase a čo najväčším objemom peňazí, alebo materiálnej pomoci. Riešenie sme museli nájsť okamžite. A tak každý deň pomáhame 10.000 ľuďom sumou päť miliónov eur," tvrdí v stanovisku pre médiá Krajniak.

Spustili sa opatrenia finančnej pomoci rodinám, zariadeniam sociálnych služieb, zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a ľuďom, ktorí zostali zo dňa na deň bez príjmu. Úrady práce sa podľa rezortu práce napriek nepripraveným informačným systémom na vyplácanie takej veľkej pomoci preukázali ako jediná infraštruktúra štátu, schopná doručiť pomoc a peniaze ľuďom. "Pomohli sme doteraz viac ako 200.000 rodinám, vyše 500.000 zamestnancom, 75.000 SZČO, 12.000 ľuďom, ktorí ostali absolútne bez príjmu, pomohli sme zariadeniam sociálnych služieb. Celkovo išlo z našej pomoci ľuďom približne pol miliardy eur. Vláda sa rozhodla šetriť a zaviazala sa znížiť personálne náklady štátu, či nákup tovarov a služieb o 10 %," vyčíslil Krajniak.

Rodinám bolo vyplatených spolu viac ako 114 miliónov eur. Zdroje išli najmä na predĺžené ošetrovné, ktoré mohli poberať rodičia s deťmi počas celého obdobia zatvorenia škôlok, škôl a jaslí. Jeho vyplácanie pokračuje aj počas letných mesiacov. Nárok na pandemickú OČR budú mať rodičia, ktorí z kapacitných dôvodov, alebo z obavy o zdravie nedajú svoje dieťa do škôlky či jaslí. "Rodinám sme pomohli aj predĺženým poskytovaním rodičovského príspevku. O ten môžu žiadať rodičia, ktorým počas krízovej situácie končí nárok na tento príspevok a nemajú prácu, do ktorej by sa vrátili," priblížil minister.

Ministerstvo sa sústredilo aj na zabezpečovanie ochranných a dezinfekčných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a v centrách pre deti a rodiny, zvýšili sa príspevky na poskytovanie služieb, rovnako aj príspevok na opatrovanie. Celkovo na pomoc zariadeniam sociálnych služieb a ochranu ich klientov a zamestnancov bolo vynaložených viac ako 10 miliónov eur.

Na záchranu pracovných miest a pomoc na trhu práce smerovalo viac ako 375 miliónov eur. Zaviedla sa aj SOS dávka, či odklad platenia odvodov. Predĺžilo sa tiež poskytovanie dávky v nezamestnanosti.

Krajniak avizoval, že v najbližšom období sa bude zaoberať riešením zavedenia nového modelu financovania osôb odkázaných na starostlivosť, a tiež prepojením dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. K hlavným výzvam pre nasledujúce mesiace bude tiež patriť stabilizácia pracovného trhu a udržanie pracovných miest, s čím súvisí zavedenie trvalého systému nástroja kurzarbeit. Ide o systém, v ktorom zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa tým zaviaže zachovať pracovné miesta.

Prioritou tiež bude reforma dôchodkového systému, vďaka ktorej chce rezort práce zabezpečiť udržateľnosť a efektívne zhodnocovanie úspor v dôchodkových pilieroch.