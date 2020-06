Priemyselná výroba v Japonsku klesá ďalej, nezamestnanosť je na 3-ročnom maxime

dnes 8:16 -

Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v máji štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu bolo výraznejšie, než sa očakávalo, a to v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní. Súbežne vzrástla nezamestnanosť, a to na najvyššiu hodnotu za posledné tri roky. Dôvodom je nový koronavírus a následné karanténne opatrenia, ktoré ochromili ekonomickú aktivitu a spôsobili, že tretia najväčšia ekonomika sveta smeruje do najhoršej recesie od skončenia 2. svetovej vojny.

Japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu v utorok informovalo, že priemyselná produkcia klesla v máji medzimesačne o 8,4 %. Napriek tomu, že v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci sa pokles zmiernil (v apríli klesla priemyselná výroba o 9,8 %), výsledok zaostal za očakávaniami. Analytici počítali s poklesom iba o 5,8 %.

Aj medziročne bol májový pokles produkcie v priemysle omnoho výraznejší, než predpokladali ekonómovia. Priemyselná výroba klesla o 25,9 %, zatiaľ čo analytici očakávali pokles o 11,3 % po 15-percentnom poklese v apríli.

"Očakávame, že v dôsledku slabého domáceho aj zahraničného dopytu zaznamenala ekonomika v 2. kvartáli prudký pokles," povedal analytik z NLI Research Institute Taro Saito. "Domáci dopyt sa od júna začal pravdepodobne postupne zvyšovať, export však zostane na nízkej úrovni ešte určitý čas, čo proces zotavovania ekonomiky spomalí," dodal s tým, že zhoršujúce sa ekonomické podmienky sa prelievajú na trh práce.

To potvrdili aj ďalšie informácie z vlády o vývoji nezamestnanosti za minulý mesiac. Nezamestnanosť upravená o sezónne vplyvy dosiahla v máji 2,9 % oproti 2,6-percentnej úrovni v apríli.

Aj keď je to stále nízke číslo v porovnaní so situáciou v mnohých iných priemyselne rozvinutých ekonomikách, v prípade Japonska je májová nezamestnanosť najvyššia od mája 2017. Navyše, podľa ekonómov je situácia na japonskom trhu práce horšia, než ukazujú čísla, keďže sa výrazne zvýšil počet ľudí poslaných na nútenú dovolenku a rastie aj počet tých, ktorí si vzhľadom na súčasnú situáciu prestali hľadať prácu.