NDS finalizuje štúdiu uskutočniteľnosti na nový mýtny systém

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje nový mýtny tender. Aktuálne sa nachádza vo fáze finalizácie štúdie uskutočniteľnosti na nový mýtny systém. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

"NDS intenzívne pracuje na príprave nového mýtneho tendra a máme pripravené viaceré riešenia. Prípravu verejnej súťaže na nový mýtny systém akcelerujeme v maximálnej možnej miere," ubezpečila Žgravčáková.

Štúdia uskutočniteľnosti by mala byť následne schválená Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorého vyjadrenie sa zapracuje do štúdie a súťažných podkladov pre verejnú súťaž. Podklady by mal schváliť aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Jeho hodnotenie by sa tiež malo zapracovať do súťažných podkladov. Nakoniec musia podklady prejsť schválením v rámci NDS a Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Po týchto krokoch sú diaľničiari pripravení vyhlásiť mýtny tender.

NDS vo februári avizovala, že súťaž na komplexnú službu spoplatnenia cestnej infraštruktúry plánuje vyhlásiť v máji tohto roka. Obsahuje službu poskytovania elektronického výberu mýta, poskytovanie výberu úhrad a evidencie elektronickej diaľničnej známky, realizáciu platieb palivovými kartami aj výkon kontroly dodržiavania povinností platiteľov mýta a diaľničnej známky.

Súčasná zmluva so spoločnosťou SkyToll sa končí v roku 2022. Zistenia zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) rozprúdili diskusiu o výhodnosti súčasnej zmluvy a o možnostiach fungovania mýtneho systému v ďalších rokoch.