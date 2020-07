MMT: Nie je moderná, nie je menová a nie je to ani teória

Zdroj: mises.org

Foto: Getty images

Jediným obmedzením neobmedzených vládnych výdavkov sú teda politické obmedzenia. Uvoľniť sa z týchto „uvalených“ obmedzení, ako to tvrdí Mosler, je čisto záležitosťou politickej vôle. Príjmy nemajú vplyv na to, ako financujete vládu, tak prečo nevyužiť vládu na financovanie hospodárstva ako celku?

MMT nie je moderná

Králi používali po stáročia razobné a znehodnotenie meny na financovanie svojich snáh, vždy na úkor svojich poddaných.

MMT nie je peňažná

Ide predovšetkým o fiškálny prístup k štátnym financiám, ktorý sa zameriava na daňovú politiku ako hospodársky akcelerátor a brzda. Korene siahajú do Federálnej rezervnej banky USA a vlastne predchádzajú terajšiemu pojmu „menová politika“. MMT má pôvod v chartalizme zo začiatku dvadsiateho storočia, ktorého zástancovia oponovali zlatu v prospech papierových peňazí vydaných vládou ako zákonného platidla. Ale už koncom 18-teho storočia boli niektorí toho názoru že Kongres by mal riadiť vydávanie nekrytých papierových mien.

MMT nie je teória

Je to účtovníctvo. V skutočnosti sa spolieha na účtovné triky, ktoré bizarne tvrdia, že schodky verejných financií predstavujú súkromné ​​(spoločenské) prebytky. Pretože vláda vytvára menu a všetky finančné aktíva (denominované v tejto emisnej mene) existujú vďaka vláde! Čím viac teda na základe „vládneho účtovníctva“ vláda míňa, tým bohatší budú ľudia. Keď sú príjmy z daní 100 dolárov, ale vláda utratí 120 dolárov, Američania sú bohatší o 20 dolárov. A tak ďalej. Toto nie je teória ale trik, takmer zámerne navrhnutý tak, aby zakryl, čo sa v skutočnosti deje.

V obehovom svete MMT je vláda zdrojom všetkého financovania a v skutočnosti všetkého bohatstva. Daňovníci nefinancujú vládu, pretože po tom, čo vláda prvýkrát poskytne „žetóny“ (menu), daňovníci musia zaplatiť svoje účty voči vláde. Vláda financuje daňových poplatníkov, ako tomu verí ľavica. Ale prestaňme sa klamať. Federálna vláda USA už financuje svoje operácie MMT. Tento rok federálne výdavky môžu prekročiť 8 biliónov dolárov, pretože Kongres a Trumpova administratíva môže 5 biliónový strop dvihnúť kvôli koronakríze. Viac ako polovica tejto sumy, možno až 4 bilióny dolárov, bude „financovaná z deficitu“, čo je pekný spôsob, ako povedať, že nie je financovaná z daňových príjmov. Bolo by to prvý krát v americkej histórii, mierne povedané.

Tieto 4 bilióny dolárov nevytlačia stroje ministerstva financií, ale účinok je rovnaký: ministerstvo financií vydá dlh, ktorý kúpi „verejnosť“, implicitne s vedomím, že Fed bude vždy poskytovať trh pre takýto dlh. A kde získa Fed peniaze na nákup treasurys? Vytvorí ich zo vzduchu. To ale úplne potláča teóriu voľného trhu, jeho zástancovia už akceptujú predpoklad „menovej politiky“, teda že vláda alebo centrálne banky by mali vydávať a kontrolovať peniaze v spoločnosti. Už akceptujú zaobchádzanie s peňažnou zásobou a úrokovými sadzbami, ako s nástrojmi politiky. Deficity a dane už akceptujú ako metódy na oživenie alebo spomalenie hospodárstva. Takže už nemôžu príliš namietať proti tomu, že by sa peniaze nevyužívali politicky.

Ľudia majú tendenciu prehliadať MMT, ale impulz na vytvorenie niečoho z ničoho spočíva hlboko v ľudskej psychike a politika dáva tomuto impulzu reálnu podobu. Nemali by sme podceňovať príťažlivosť MMT, uprostred súčasnej situácie sa zdá, že ju má v programe každý ľavicový progresívny program: od bezplatného školstva, cez vytváranie pracovných miest a neekonomické schémy zelenej energie až po bezplatnú zdravotnícku starostlivosť, či bývanie. MMT je dokonalá ekonomická schéma pre tých, ktorí úprimne a hlboko veria, že v Amerike jednoducho existuje bohatstvo, a bude existovať bez ohľadu na stimuly. Všetko, čo musíme urobiť, je zistiť, ako ho spravodlivejšie rozdeliť. Tak prečo nie prostredníctvom vládnych výdavkov?

Sľub získať niečo za nič asi nikdy nestratí svoj lesk. MMT by sa mala považovať skôr za formu politickej propagandy, než za akúkoľvek reálnu ekonomiku alebo verejnú politiku. A rovnako ako v prípade akejkoľvek propagandy, musí sa proti nej bojovať s výzvami návratu k realite. MMT, kde na deficite nezáleží, je totiž celkom mimo realitu.

Autorom je Jeff Deist z The Mises Institute.