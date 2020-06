SR na samite EÚ podporí návrh eurokomisie o rozpočte a pláne obnovy

dnes 11:16 -

Slovensko súhlasí s predloženým návrhom Európskej komisie (EK) týkajúcim sa revidovaného sedemročného rozpočtu Európskej únie na roky 2021 - 27 a plánu pre obnovu a odolnosť, ktorý má oživiť európsku ekonomiku po koronakríze. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.

V piatok predpoludním začali prostredníctvom videokonferencie rokovať o týchto návrhoch šéfovia štátov a vlád EÚ. Javorčík v rozhovore pre TASR pripomenul, že videosamit nemá snahu dospieť v tejto fáze rokovaní ku kompromisnej dohode - tá sa očakáva najskôr až počas júla.

Slovenský veľvyslanec pri Európskej únii upozornil, že pozície členských krajín k predloženému návrhu eurokomisie sa rôznia, ako však dodal, Slovensko s týmto návrhom súhlasí a pri rokovaniach nemá záujem stavať sa do pozície problémovej krajiny.

"Sú veci v návrhu, s ktorými nie sme spokojní, ale z pohľadu Slovenska návrh eurokomisie je dobrý základ na to, aby sme v najbližších týždňoch doladili sporné otázky a aby bola dohoda na stole už v júli," vysvetlil Javorčík.

Dodal, že problémom pre Slovenskú republiku nie je ani podmienenosť čerpania eurofondov s dodržiavaním princípov právneho štátu, ale za dôležité považuje nastavenie podmienok, za akých bude možné využívať európske zdroje. To znamená, na akých podmienkach sa členské krajiny dohodnú pre čerpanie eurofondov z budúceho dlhodobého rozpočtu, ale najmä na prerozdeľovaní peňazí prostredníctvom nového nástroja pre obnovu a odolnosť v navrhovanej výške 750 miliárd eur.

Slovensko by prostredníctvom plánu obnovy malo získať viac než šesť miliárd eur a s navrhovanými zvýšeniami v eurorozpočte je to dodatočných osem miliárd eur.

"Na toto sa bude treba dobre pripraviť. Je to nový nástroj, o to väčšia je aj výzva. Základ pre plnenie konkrétnych podmienok musí byť dohodnutý tu v Bruseli, ale dôležité je aj to, ako sa k tomu postavíme doma. Aby sme dokázali zadefinovať kľúčové reformy, ktoré Slovensko potrebuje, a na základe toho dostali peniaze z Bruselu," upozornil Javorčík.

Viacerí členovia Európskej únie tlačia na "prekreslenie" podoby plánu obnovy, ktorý predložila eurokomisia. Momentálny návrh je zo 750-miliardového balíka vyčleniť 500 miliárd eur na granty a 250 miliárd eur na výhodné pôžičky. Javorčík pripustil, že k nejakým číselným úpravám dôjde - o tom je hľadanie kompromisu -, a priznal, že pre Slovensko je dôležité, aby väčšia časť peňazí prostredníctvom tohto nástroja bola v podobe grantov.

"Z pohľadu Slovenska je však dôležité to, akým spôsobom budeme mať možnosť využívať tieto peniaze. Ak podmienky nebudú nastavené tak, aby sme ich mohli efektívne využívať, tak sú dosť nanič," opísal situáciu veľvyslanec.