Všetko naruby: Centrálna banka už netrestá, za úvery núka odmeny

Pomoc bankovému sektoru je obzvlášť dôležitá v Japonsku a Európe, kde sú banky hlavným zdrojom úverov pre mnoho spoločností. ECB aj BOJ uvoľnili požiadavky zabezpečenia bánk, ktoré limitujú ich úverové programy. Potom, čo BoJ v roku 2016 posunula sadzby do záporných hodnôt, teraz často hľadá odpoveď na to, čo funguje pre banky najlepšie.

ECB, ako orgán bankového dohľadu v eurozóne, tiež nechala banky, aby si utrhli zo svojich rezerv a zvládli tak súčasnú krízu, a umožnila im, aby udržiavali rezervy dostatočne nízko na to, aby sa zabránilo ďalším hospodárskym škodám. Pre kontrolný orgán, ktorý mal po finančnej kríze pred viac ako desiatimi rokmi vyčistiť bankový sektor, to je veľký obrat. "Na rozdiel od finančnej krízy v roku 2008 tentoraz zdrojom problému nie sú banky," uviedol Andrea Enria, šéf dohľadu v ECB. "Musíme ale zaistiť, že môžu byť súčasťou riešenia."

Keď pandémia v marci zasiahla eurozónu, očakávalo sa, že ECB opäť zníži svoju sadzbu na vklady. To sa ale nestalo, namiesto toho ponúkla pôžičky za záporné sadzby za predpokladu, že banky svoje úverové knihy neznížia. Tieto podmienky neskôr zmiernila a banky získali sadzbu 0,50 % na jeden rok bez ďalších záväzkov, alebo 1 %, ak svoje úvery neznížili.





Neznamená to však, že ďalšie znižovanie záporných úrokových sadzieb vkladov v ECB a BOJ, teda nárast poplatkov za zaparkovanie nadbytočných rezerv bánk, je nateraz nepravdepodobné. A to aj napriek tomu, že peňažné trhy začali naceňovať šancu, že záporné sadzby môžu čoskoro debutovať aj v USA a Veľkej Británii.

Guvernér japonskej centrálnej banky (BoJ) Haruhiko Kuroda minulý týždeň zdôraznil, že teraz nevidí dôvod, prečo by sa mali negatívny úrokové sadzby prehlbovať. "V tejto chvíli si nemyslíme, že je to potrebné, teraz je najdôležitejšie poskytnúť potrebnú finančnú podporu firmám prostredníctvom bankového systému a stabilizovať finančné trhy," uviedol Kuroda na seminári usporiadanom Financial Times.

BoJ, ktorá sa pri zavádzaní záporných sadzieb v roku 2016 poučila od ECB, s ňou teraz drží basu a od tejto politiky sa odkláňa. Minulý mesiac sa rozhodla vyplatiť 0,1 % úrok finančným inštitúciám využívajúcim jej krízový úverový program. To viedlo k nárastu bánk zúčastňujúcich sa na tomto programe. BoJ sa tak zbavila strachu z kritiky, že odmeňovaním bánk za úvery ich tak nespravodlivo dotuje. "Ponúknutím 0,1 % úroku by sme chceli motivovať (komerčné banky), aby pomohli rozšíriť finančnú podporu na širší okruh firiem," povedal minulý mesiac Kuroda.

Japonské bankové úvery sa po tom, čo Kuroda v roku 2013 prevzal kormidlo BOJ, neustále zvyšovali. A to aj po prijatí záporných sadzieb v roku 2016. Analytici však toto navýšenie viac pripisujú rastúcim pôžičkám na investície do nehnuteľností. Hoci sa záporné sadzby vzťahujú iba na malú časť rezerv bánk, rozdrvili ziskové marže slabších regionálnych bánk. BoJ v apríli varovala, že klesajúce zisky viedli banky k tomu, aby podstupovali väčšie riziko, a to až tak, že by mohli potenciálne destabilizovať japonský bankový systém.





Diskutabilný vplyv na úvery viedol mnoho ďalších centrálnych bánk k tomu, aby sa na záporné sadzby pozerali s nedôverou, čo sa opätovne objavilo v súvislosti s obrovskými stratami pracovných miest a poklesom aktivity v dôsledku úsilia o zastavenie šírenia COVID-19. Predseda Fedu Jerome Powell sa minulý týždeň postavil jasne proti tejto myšlienke a uviedol, že záporné sadzby nie sú "niečím, o čom uvažujeme" napriek tomu, že skúmajú ďalšie kroky na boj proti hospodárskemu poklesu súvisiaceho s koronavírusom.

Americká centrálna banka sa svojím spôsobom podobne snažila prinútiť banky, aby pri záchrane pomohli. Osekala sadzby, ktoré účtuje bankám za požičiavanie, len na 0,25 %, čo je len zanedbateľne vyššie oproti tomu, čo si môžu zarobiť na svojich vkladoch rezerv. Zmena podmienok pre "diskontné okno" prišla s povzbudením, že ho banky používajú voľne a že využívajú istý uvoľnenejší dohľad.

Negatívne sadzby však nie sú na zozname politických záležitostí. Hoci investori nedávno vsádzali na to, že Fed bude k tomuto kroku donútený, kritický postoj Powella a ďalších tvorcov politík, ktorí si myslia, že kvôli tlaku na banky a jedinečnej svetovej úlohe amerického dolára, je politika záporných sadzieb nerozumná.





Bank of England je na vážkach, či odmietnuť túto myšlienku. Hoci guvernér Andrew Bailey minulý týždeň povedal, že BoE neuvažuje o "veľkom kroku" stlačenia úrokových sadzieb pod nulu, niekoľko dní na to sa hlavný ekonóm banky pre Daily Telegraph vyjadril, že centrálna banka sa na tento nápad pozerá "trochu viac zblízka."

Sayuri Shirai, bývalý člen predstavenstva BoJ, sa vyjadril, že medzi globálnymi centrálnymi bankami sa ustanovil "takmer konsenzus", že záporné sadzby majú obrovské nevýhody a zmiešané pozitívne výsledky. "Nemá zmysel prehlbovať negatívne úrokové sadzby a poškodzovať tým banky, keď sa ich vlastne snažíte povzbudiť, aby požičiavali viac," povedal. "Je to nástroj, ktorý je veľmi ťažké v dnešných časoch používať."