Výberové konanie na profesionálneho vojaka sa má zefektívniť

Výberové konanie do funkcie profesionálneho vojaka sa má zefektívniť. Vojakom sa má upraviť aj možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o ňom v zrýchlenom režime. Novela tiež umožňuje výmenu generálnych riaditeľov úradov práce, ako aj riaditeľov daňových či colných úradov.

Podľa schválenej novely sa má pri poskytnutí služobného voľna vojakovi z dôvodu ošetrenia chorého dieťaťa zvýšiť vek dieťaťa z desiatich rokov na 11 rokov. Upraviť sa má aj poskytovanie služobného voľna vojakovi z dôvodu nariadenej karantény. Novela umožňuje aj prepustenie vojaka v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, ak sa nepodrobí vyšetreniu na zistenie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok v tele. Prepustiť by sa mohol aj z dôvodu dosiahnutia veku alebo uplynutia času, na ktorý bola vojakovi udelená výnimka z vekovej hranice. Taktiež z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok alebo uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu.

Novela tiež upravuje postup generálneho tajomníka v prípadoch, ak podľa neho štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu. Stanovuje tiež postup v prípade závažného porušenia služobnej disciplíny.

Schválená legislatíva tiež upravuje podmienky na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu. Doterajšie tri roky praxe v riadiacej funkcii a tri roky vo verejnej správe sa majú nahradiť podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii. Rozšíriť sa má aj výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby. Služobným úradom by sa tak umožnilo v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity.

Dočasná štátna služba by mala na základe nového právneho titulu trvať do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta najviac na šesť mesiacov. Zároveň štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby by sa nemal prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.

Schválená legislatíva má tiež umožniť štátnemu zamestnancovi, ktorý je posudkovým lekárom, podnikať v rámci zdravotníckeho povolania. Takisto novela umožňuje opätovne predĺžiť štátnozamestnanecký pomer posudkovým lekárom, ktorým mal skončiť z dôvodu veku, a to najviac do konca roka 2021.

Novelou sa tiež upravil zákon o finančnej správe, ktorý zakotvuje inštitút odvolania z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu. Pozmeňujúcim návrhom sa rozšírilo jeho možné uplatnenie tak, že sa popri oprávnení ministra odvolávať bez uvedenia dôvodu prezidenta finančnej správy a viceprezidenta daniarov zakotvuje možnosť 'odvolať' bez uvedenia dôvodu aj riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy a riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu a generálneho riaditeľa sekcie Finančného riaditeľstva SR.