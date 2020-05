Ceny ropy sa vrátili k poklesu, cena Brentu sa pohybuje nad 30 USD/barel

dnes 8:16 -

Ceny ropy v závere minulého týždňa vzrástli približne o 5 % a za celý týždeň zaznamenala cena Brentu rast zhruba o 18 % a cena WTI až o 33 %. Okrem postupného otvárania ekonomík k tomu prispeli aj informácie o výraznom poklese počtu aktívnych ropných vrtov v USA na historické minimum a spustenie programu znižovania produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom.

Investorov však znepokojili pravdepodobné náznaky druhej vlny ochorenia COVID-19 v severovýchodnej Číne a Južnej Kórei. Analytici investičnej banky Goldman Sachs v tejto súvislosti uviedli, že je tu riziko, že dopyt po rope bude nízky aj v roku 2021.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.32 h SELČ 30,59 USD (28,21 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 38 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala 24,42 USD/barel. Oproti piatkovej uzávierke (8. 5.) to znamená pokles o 32 centov.