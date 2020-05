Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu sa posunula nad 28 USD/barel

dnes 8:16 -

Šance na zvýšenie dopytu po rope vzrástli po tom, ako v týchto dňoch viaceré európske krajiny, ale aj niektoré štáty v USA a ázijské krajiny začali so zmierňovaním niektorých obmedzení prijatých na spomalenie šírenia nového koronavírusu. "Je možné, že vzhľadom na rozsah deštrukcie dopytu v predchádzajúcom období majú trhy tendenciu relatívne rýchlo prijímať akékoľvek dobré správy," povedal Daniel Hynes, komoditný stratég z Australia and New Zealand Banking Group.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.34 h SELČ 28,25 USD (25,82 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,05 USD, čo znamená 3,86 %.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 21,62 USD/barel, čo oproti pondelkovej uzávierke (4. 5.) znamená rast o 1,23 USD (6,03 %). V priebehu utorkového obchodovania vyskočila nakrátko na trojtýždňové maximum 22,06 USD za barel.